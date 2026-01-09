  1. Privatkunden
Mehr als 1 Jahr zuvor 4 Milliarden für Bund und Kantone – SNB verbucht Mega-Gewinn

SDA

9.1.2026 - 07:17

Die SNB wird wieder einen Gewinn an Bund und Kantone ausschütten. (Archivbild)
sda
sda

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 2025 nach provisorischen Berechnungen einen Gewinn von rund 26 Milliarden Franken erzielt. An Bund und Kantone will die SNB 4 Milliarden Franken ausschütten, eine Milliarde mehr als im Jahr zuvor.

Keystone-SDA

09.01.2026, 07:17

09.01.2026, 07:21

