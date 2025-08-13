  1. Privatkunden
Zwölf Entwürfe So könnten die neuen Schweizer Banknoten dereinst aussehen

SDA

13.8.2025 - 09:16

Die sechs besten von zwölf Entwürfen gelangen in eine zweite Wettbewerbsstufe.
Die sechs besten von zwölf Entwürfen gelangen in eine zweite Wettbewerbsstufe.
Keystone

Die Schweizerische Nationalbank arbeitet an einer neuen Banknotenserie. Zwölf Entwürfe stehen zur Auswahl – nun wird die Meinung der Bevölkerung eingeholt.

Keystone-SDA

13.08.2025, 09:16

13.08.2025, 09:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwölf Entwürfe für neue Banknoten liegen vor. 
  • Die Bevölkerung und ein Fachbeirat bewerten die Vorschläge. 
  • Die Einführung der neuen Serie frühestens Anfang der 2030er-Jahre. 
Mehr anzeigen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kommt mit der neuen Banknotenserie voran. Es liegen zwölf Entwürfe vor, zu denen nun die Meinung der Bevölkerung eingeholt wird.

Ein Meinungsforschungsinstitut führe ab heute bis am 7. September eine Umfrage durch, teilte die SNB am Mittwoch mit. Parallel dazu werde ein aus externen Fachpersonen zusammengesetzter Beirat die Vorschläge beurteilen.

Die sechs besten Entwürfe gelangen dann laut der SNB in die zweite Wettbewerbsstufe. Anfang 2026 soll der Gewinner feststehen. Die neuen Banknoten sollen frühestens Anfang der 2030er-Jahre in Umlauf kommen.

Die Nationalbank hatte den Wettbewerb zur neuen Banknotenserie im letzten Oktober lanciert. Das Thema lautet «Die Schweiz und ihre Höhenlagen». Dieses sei auf vielfältige und künstlerische Weise umgesetzt worden, so das Communiqué.

