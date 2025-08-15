  1. Privatkunden
Auf den Fehler folgt die Erkenntnis So hätte die Schweiz beim Zoll-Hammer agieren sollen

Samuel Walder

15.8.2025

Am 1. August verhängte US-Präsident Donald Trump 39 Prozent Zölle auf Schweizer Güter. 
Am 1. August verhängte US-Präsident Donald Trump 39 Prozent Zölle auf Schweizer Güter. 
Bild: Keystone

39 Prozent auf Schweizer Exporte in die USA: Donald Trumps Strafzölle treffen vor allem Pharma, Uhren und Maschinenbau. Wirtschaftsexperte Michael Bolliger sieht strategische Versäumnisse – und Spielraum für Verbesserungen.

Samuel Walder

15.08.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach den von US-Präsident Donald Trump verhängten 39 Prozent Zöllen auf Schweizer Waren blieb die Börsenreaktion moderat, obwohl die exportabhängige Schweiz stark betroffen ist.
  • UBS-Experte Michael Bolliger sieht fehlende Verhandlungsspielräume und den Mangel an glaubhafte Vergeltungsoptionen als Nachteile für die Schweiz im Vergleich zu grösseren Akteuren wie der EU oder China.
  • Er empfiehlt pragmatischere Strategien nach Vorbild anderer Länder und erwartet, dass sich die Zölle mittelfristig auf einem tieferen Niveau stabilisieren.
Mehr anzeigen

Was ist nur falsch gelaufen? Das fragte sich die Presse vor einer Woche, als US-Präsident Donald Trump 39 Prozent Zölle auf Schweizer Waren verhängt hatte. Den Fehler anderen zuzuschieben, ist oft ein Leichtes. Doch eigentlich müsste man sich doch fragen, was man anders hätte machen sollen. 

Die einfachste Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hätte besser verhandeln müssen. Das ist bei einer Persönlichkeit wie Donald Trump allerdings nicht einfach. 

Keine Panik, der SMI bleibt stabil, aber …

Michael Bolliger, Chief Investment Officer Schweiz der UBS hat eine andere Erklärung. «Im Nachhinein ist man immer schlauer. Das gilt auch für die US-Zollpolitik», sagt Bolliger gegenüber blue News. Obwohl die Schweiz am 1. August mit hohen US-Zollsätzen abgestraft worden sei, blieb eine vehemente Reaktion an der Börse aus.

«Der SMI beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,2 Prozent. Zur Erinnerung: Als Präsident Trump am 2. April die ‹reziproken› Zölle ankündigte, verlor der Index in den folgenden Tagen fast 15 Prozent», sagt Bolliger weiter.

Die Schweiz sei als exportabhängige Volkswirtschaft stärker gegenüber US-Zöllen exponiert als viele andere Länder und habe bei den Gütern einen sehr hohen Handelsüberschuss gegenüber den USA. Bolliger sagt: «Dafür sind zu einem wesentlichen Teil Pharma- und Goldexporte verantwortlich, aber auch die Maschinen-, Luxusgüter- und Uhrenindustrie.»

Michael Bolliger ist Chief Investment Officer Schweiz bei der UBS.
Michael Bolliger ist Chief Investment Officer Schweiz bei der UBS.
Linkedin

Auch am Verhandlungstisch ist die Schweiz im Nachteil. «Für ein kleines Land können die Verhandlungen schwieriger sein, auch weil Vergeltungsandrohungen weder wirklich glaubhaft noch wirksam sind.» Massnahmen wie die chinesischen Exportrestriktionen von Seltenen Erden, die der US-Rüstungs- und Technologiekonzerne die Verwundbarkeit ihrer Lieferketten aufzeigten, seien für die Schweiz nicht möglich.

Die Schweiz hätte bei den Nachbarn abschauen sollen

«Eine gesunde Portion Pragmatismus hat andernorts zwar nicht zu grossartigen, aber doch mehr oder weniger akzeptablen Ergebnissen geführt», sagt der Experte. In der EU liege die Kompetenz über ausländische Direktinvestitionen oder Rüstungs- und Energieimporte bei den Mitgliedsstaaten und Unternehmen und nicht bei der EU-Kommission. Dies habe die Kommissionspräsidentin aber nicht davon abgehalten, weitreichende Kauf- und Investitionsabsichten zu signalisieren.

Bolliger sagt: «Wir denken, dass die Schweiz in diesem Bereich noch Luft nach oben hat. Entsprechend sind wir zuversichtlich, dass sich die US-Zölle schlussendlich auf einem tieferen Niveau einpendeln werden.» 

Zusammengefasst heisst das also, die Schweiz hätte sich eine Scheibe von anderen Ländern abschneiden sollen. Hat die Schweiz das Risiko unterschätzt? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Nun müssen Firmen, die Politik und schlussendlich auch die Bevölkerung mit den Zöllen von Trump auseinandersetzten. 

Unternehmen gehen unterschiedlich mit dem Zollhammer um

Unternehmen gehen unterschiedlich mit dem Zollhammer um

Erste Schweizer Unternehmen haben aufgrund der US-Zölle Kurzarbeit vorangemeldet. Im Juli wurden gemäss dem Bund insgesamt zwölf solche Voranmeldungen bereits genehmigt. Kurzarbeit kann auch beim Präzisionsmechanik-Unternehmen Dero AG ein Thema werden, «Sobald Bestellungen ausbleiben», sagt Pascal Degen von Dero AG. «So können wir unsere Mitarbeitenden halten. Ein Abbau wäre sehr einschneidend für uns». Laufende Aufträge für das US-Geschäft werden um einige Monate zurückgestellt. «Vielleicht gibt es dann andere Zölle.» Durch das Abwarten entstehe jedoch eine «Abwärtsspirale», die die ganze Wirtschaft bremse. Der Schokoladenhersteller Maestrani in Flawil SG hat die Lieferungen in die USA eingestellt. Das US-Geschäft beträgt weniger als 10%. Bei ihren Kunden in den USA gäbe es noch gewisse Lager an Produkten, sagt CEO Christoph Birchler gegenüber Keystone-SDA. «Unser Kapital sind aber die Regalplätze.» Deshalb müsse die Lieferung irgendwann wieder aufgenommen werden.

14.08.2025

