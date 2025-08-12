So hätten Schweizer bis zu 38’000 Franken sparen können

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Krankenkassenvergleich So hätten Schweizer bis zu 38’000 Franken sparen können

Samuel Walder

12.8.2025

Du hättest rund 38'000 Franken sparen können, wenn du 2015 deine Krankenkasse gewechselt hättest. 
Du hättest rund 38'000 Franken sparen können, wenn du 2015 deine Krankenkasse gewechselt hättest. 
Bild: Keystone

Ein Wechsel von der teuersten zur günstigsten Krankenkasse hätte in den letzten zehn Jahren in Lausanne fast 38’000 Franken gespart. Ein Vergleich von Comparis zeigt, wo sich der Wechsel besonders lohnt – und wie viel heute noch möglich ist.

Samuel Walder

12.08.2025, 04:30

12.08.2025, 07:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einer Comparis-Analyse hätten Versicherte seit 2015 durch einen Wechsel von der teuersten zur günstigsten Krankenkasse in Städten wie Lausanne, Zürich oder Genf teils über 30’000 Franken sparen können.
  • Selbst ohne Modell- oder Franchiseänderung wären Einsparungen von mehreren Tausend Franken möglich gewesen.
  • Höhere Franchisen steigern das Sparpotenzial zusätzlich.
  • Auch heute lohnt sich ein Wechsel: Die Differenz zwischen teuerster und günstigster Kasse liegt je nach Stadt bei mehreren Tausend Franken pro Jahr.
  • Die Durchschnittsprämien sind seit 2015 um bis zu 43 % gestiegen.
Mehr anzeigen

Rund sieben Prozent der Haushaltsausgaben in der Schweiz fliessen in die Krankenkassenprämien. Durchschnittlich zahlt ein Erwachsener 5'390 Franken pro Jahr für die Grundversicherung – doch wer clever vergleicht, könnte massiv sparen. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch, die die grössten Schweizer Kantonshauptorte unter die Lupe nimmt.

Wer im Januar 2015 von der damals teuersten zur günstigsten Krankenkasse gewechselt hätte – und seither dabei geblieben wäre – könnte bis Ende 2025 enorme Summen einsparen. Spitzenreiter ist Lausanne mit 37’889 Franken (minus 48,6 %). In Zürich wären es 35’861 Franken (minus 49,7 %), in Genf 32’664 Franken (minus 43,5 %), in Basel-Stadt 33’446 Franken (minus 43,6 %) und in St. Gallen 28’689 Franken (minus 47,6 %).

Selbst kleinere Städte wie Bellinzona (minus 40,7 %, 27’718 Franken) und Luzern (minus 43,6 %, 24’302 Franken) bieten stattliche Ersparnisse. «Das ist erstaunlich. Denn ohne jedes Jahr von Kasse zu Kasse zu wechseln und ohne dass die günstigste Kasse über die ganze Zeit auch wirklich die billigste bleibt, kommt der Betrag eines Kleinwagens zusammen. Wer bei einer der teuersten Kassen versichert ist, bezahlt einfach zu viel», warnt Comparis-Experte Felix Schneuwly.

Sparpotenzial auch ohne Modell- oder Franchisewechsel

Selbst wer 2015 nur die Kasse gewechselt hätte – ohne am Modell oder an der Franchise zu rütteln – hätte teils mehr als 15’000 Franken gespart. In Lausanne etwa: 15’517 Franken (minus 19,9 %) bei einem Wechsel von Visana zu Assura (OKP, 300-Franken-Franchise).

Ähnliche Beispiele

  • Zürich: 13’769 Franken (minus 19,1 %) von Visana zu Assura
  • Basel: 10’429 Franken (minus 13,6 %) von Helsana zu Assura
  • Bern: 4’298 Franken (minus 6,3 %) von Helsana zu Assura
  • Luzern: 3’594 Franken (minus 6,4 %) von Sanitas zu Assura
  • St. Gallen: 6’522 Franken (minus 10,8 %) von Helsana zu Assura
  • Genf: 10’363 Franken (minus 13,8 %) von Swica zu Assura
  • Bellinzona: 9’720 Franken (minus 14,3 %) von Visana (Telmed) zu Mutuel Assurance
Mehr anzeigen

Hausarztmodell: Auch hier bis zu 14’000 Franken sparen

  • Genf: 13’597 Franken (minus 18,9 %) von Philos zu Assura
  • Zürich: 7’295 Franken (minus 12,3 %) von Concordia zu Assura
  • Bern: 7’325 Franken (minus 11,7 %) von Concordia zu Assura
  • Basel: 7’375 Franken (minus 11,1 %) von Helsana zu Assura
  • St. Gallen: 5’117 Franken (minus 9,8 %) von Helsana zu Assura
  • Lausanne: 10’112 Franken (minus 15,4 %) von Visana zu Assura
  • Bellinzona: 9’164 Franken (minus 14,1 %) von Visana zu Assura
Mehr anzeigen

Bei einer 2’500-Franken-Franchise steigt das Sparpotenzial weiter:

  • Zürich: 10’106 Franken (minus 21,8 %) von Sana 24 zu Assura
  • Bern: 4’071 Franken (minus 9,3 %) von Helsana zu Assura
  • Basel: 8’283 Franken (minus 16,1 %) von Helsana zu Assura
  • Luzern: 4’233 Franken (minus 11,9 %) von Sanitas zu Assura
  • St. Gallen: 5’485 Franken (minus 14,8 %) von Helsana zu Assura
  • Genf: 14’055 Franken (minus 24,9 %) von Philos zu Assura
  • Lausanne: 18’777 Franken (minus 32,0 %) von EGK zu Assura
  • Bellinzona: 10’331 Franken (minus 20,4 %) von Visana zu Assura
Mehr anzeigen

Auch heute noch lohnend

Wer diesen Herbst wechselt, kann für die kommenden zehn Jahre ebenfalls kräftig sparen. Beispiel Zürich: Teuerste Kasse ist aktuell Visana (OKP, 300-Fr.-Franchise) mit 7’658 Franken Prämie, günstigste ist Sympany-Vivao (HMO, 2’500-Fr.-Franchise) mit 4’176 Franken. Die Durchschnittsprämie liegt bei 5’719 Franken – 2015 waren es noch 4’105 Franken (+39,3 %).

Ähnliche Entwicklungen

Bern: Teuerste Philos (OKP, 300-Fr.-Franchise) mit 7’766 Franken, günstigste Helsana (Hausarzt, 2’500-Fr.-Franchise) mit 4’553 Franken. Schnitt: 5’951 Franken (+36,4 %).

Basel: Teuerste Visana (OKP) mit 8’366 Franken, günstigste Sympany-Vivao (HMO) mit 4’790 Franken. Schnitt: 6’289 Franken (+32,5 %).

Luzern: KPT am teuersten mit 6’378 Franken, Sympany-Vivao am günstigsten mit 3’349 Franken. Schnitt: 4’782 Franken (+42,1 %).

St. Gallen: Assura am teuersten mit 6’487 Franken, Sympany-Vivao am günstigsten mit 3’623 Franken. Schnitt: 4’867 Franken (+43,3 %).

Genf: Höchstwert bei Avenir mit 8’676 Franken, günstig Sympany-Vivao mit 5’134 Franken. Schnitt: 6’742 Franken (+41,8 %).

Lausanne: Philos am teuersten mit 8’276 Franken, günstig Swica mit 4’746 Franken. Schnitt: 6’348 Franken (+43,5 %).

Bellinzona: Swica mit 8’771 Franken an der Spitze, günstig KPT mit 4’916 Franken. Schnitt: 6’556 Franken (+66,7 %).

Ab 2026 gelten neue Tarife und Pauschalen für ambulante Leistungen

Ab 2026 gelten neue Tarife und Pauschalen für ambulante Leistungen

Der Bundesrat hat am Mittwoch die neue Einzelleistungstarifstruktur namens Tardoc und die neuen ambulanten Pauschalen genehmigt und per 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt. Nach langen Verhandlungen hatten sich die Tarifpartner zuvor auf das neue Gesamttarifsystem geeinigt. Generell ermögliche Tardoc eine genauere Abrechnung der Konsultationsdauer als Tarmed und trage den Besonderheiten und Bedürfnissen der Hausarztmedizin besser Rechnung, schrieb der Bundesrat. Die Pauschalen vereinfachten die Rechnungsstellung und begrenzten die Anreize zur Erhöhung der abgerechneten Leistungsmengen.

30.04.2025

Meistgelesen

Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor
Nordkoreaner schwimmt zehn Stunden in die Freiheit – trotz Schiessbefehl
«Siehst du, Colbert? Du hättest mich einladen sollen»
So hätten Schweizer bis zu 38’000 Franken sparen können
Ex-Botschafter in Moskau: US-Diplomatie gegenwärtig von «ungeheuer schlechter Qualität»

Mehr zum Thema

Portale wollen an deine Daten. Vorsicht vor Krankenkassen-Vergleichen zu Prämien 2026

Portale wollen an deine DatenVorsicht vor Krankenkassen-Vergleichen zu Prämien 2026

Erneuter Prämien-Schock. Mit den richtigen Tricks sparst du bei der Krankenkasse so richtig

Erneuter Prämien-SchockMit den richtigen Tricks sparst du bei der Krankenkasse so richtig

Rekordkosten im Gesundheitswesen. Prämien steigen weiter – und ein Ende ist 2026 nicht in Sicht

Rekordkosten im GesundheitswesenPrämien steigen weiter – und ein Ende ist 2026 nicht in Sicht