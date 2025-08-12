So hätten Schweizer bis zu 38’000 Franken sparen können

Du hättest rund 38'000 Franken sparen können, wenn du 2015 deine Krankenkasse gewechselt hättest. Bild: Keystone

Ein Wechsel von der teuersten zur günstigsten Krankenkasse hätte in den letzten zehn Jahren in Lausanne fast 38’000 Franken gespart. Ein Vergleich von Comparis zeigt, wo sich der Wechsel besonders lohnt – und wie viel heute noch möglich ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einer Comparis-Analyse hätten Versicherte seit 2015 durch einen Wechsel von der teuersten zur günstigsten Krankenkasse in Städten wie Lausanne, Zürich oder Genf teils über 30’000 Franken sparen können.

Selbst ohne Modell- oder Franchiseänderung wären Einsparungen von mehreren Tausend Franken möglich gewesen.

Höhere Franchisen steigern das Sparpotenzial zusätzlich.

Auch heute lohnt sich ein Wechsel: Die Differenz zwischen teuerster und günstigster Kasse liegt je nach Stadt bei mehreren Tausend Franken pro Jahr.

Die Durchschnittsprämien sind seit 2015 um bis zu 43 % gestiegen. Mehr anzeigen

Rund sieben Prozent der Haushaltsausgaben in der Schweiz fliessen in die Krankenkassenprämien. Durchschnittlich zahlt ein Erwachsener 5'390 Franken pro Jahr für die Grundversicherung – doch wer clever vergleicht, könnte massiv sparen. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch, die die grössten Schweizer Kantonshauptorte unter die Lupe nimmt.

Wer im Januar 2015 von der damals teuersten zur günstigsten Krankenkasse gewechselt hätte – und seither dabei geblieben wäre – könnte bis Ende 2025 enorme Summen einsparen. Spitzenreiter ist Lausanne mit 37’889 Franken (minus 48,6 %). In Zürich wären es 35’861 Franken (minus 49,7 %), in Genf 32’664 Franken (minus 43,5 %), in Basel-Stadt 33’446 Franken (minus 43,6 %) und in St. Gallen 28’689 Franken (minus 47,6 %).

Selbst kleinere Städte wie Bellinzona (minus 40,7 %, 27’718 Franken) und Luzern (minus 43,6 %, 24’302 Franken) bieten stattliche Ersparnisse. «Das ist erstaunlich. Denn ohne jedes Jahr von Kasse zu Kasse zu wechseln und ohne dass die günstigste Kasse über die ganze Zeit auch wirklich die billigste bleibt, kommt der Betrag eines Kleinwagens zusammen. Wer bei einer der teuersten Kassen versichert ist, bezahlt einfach zu viel», warnt Comparis-Experte Felix Schneuwly.

Sparpotenzial auch ohne Modell- oder Franchisewechsel

Selbst wer 2015 nur die Kasse gewechselt hätte – ohne am Modell oder an der Franchise zu rütteln – hätte teils mehr als 15’000 Franken gespart. In Lausanne etwa: 15’517 Franken (minus 19,9 %) bei einem Wechsel von Visana zu Assura (OKP, 300-Franken-Franchise).

Ähnliche Beispiele Zürich: 13’769 Franken (minus 19,1 %) von Visana zu Assura

Basel: 10’429 Franken (minus 13,6 %) von Helsana zu Assura

Bern: 4’298 Franken (minus 6,3 %) von Helsana zu Assura

Luzern: 3’594 Franken (minus 6,4 %) von Sanitas zu Assura

St. Gallen: 6’522 Franken (minus 10,8 %) von Helsana zu Assura

Genf: 10’363 Franken (minus 13,8 %) von Swica zu Assura

Bellinzona: 9’720 Franken (minus 14,3 %) von Visana (Telmed) zu Mutuel Assurance Mehr anzeigen

Hausarztmodell: Auch hier bis zu 14’000 Franken sparen Genf: 13’597 Franken (minus 18,9 %) von Philos zu Assura

Zürich: 7’295 Franken (minus 12,3 %) von Concordia zu Assura

Bern: 7’325 Franken (minus 11,7 %) von Concordia zu Assura

Basel: 7’375 Franken (minus 11,1 %) von Helsana zu Assura

St. Gallen: 5’117 Franken (minus 9,8 %) von Helsana zu Assura

Lausanne: 10’112 Franken (minus 15,4 %) von Visana zu Assura

Bellinzona: 9’164 Franken (minus 14,1 %) von Visana zu Assura Mehr anzeigen

Bei einer 2’500-Franken-Franchise steigt das Sparpotenzial weiter: Zürich: 10’106 Franken (minus 21,8 %) von Sana 24 zu Assura

Bern: 4’071 Franken (minus 9,3 %) von Helsana zu Assura

Basel: 8’283 Franken (minus 16,1 %) von Helsana zu Assura

Luzern: 4’233 Franken (minus 11,9 %) von Sanitas zu Assura

St. Gallen: 5’485 Franken (minus 14,8 %) von Helsana zu Assura

Genf: 14’055 Franken (minus 24,9 %) von Philos zu Assura

Lausanne: 18’777 Franken (minus 32,0 %) von EGK zu Assura

Bellinzona: 10’331 Franken (minus 20,4 %) von Visana zu Assura Mehr anzeigen

Auch heute noch lohnend

Wer diesen Herbst wechselt, kann für die kommenden zehn Jahre ebenfalls kräftig sparen. Beispiel Zürich: Teuerste Kasse ist aktuell Visana (OKP, 300-Fr.-Franchise) mit 7’658 Franken Prämie, günstigste ist Sympany-Vivao (HMO, 2’500-Fr.-Franchise) mit 4’176 Franken. Die Durchschnittsprämie liegt bei 5’719 Franken – 2015 waren es noch 4’105 Franken (+39,3 %).

Ähnliche Entwicklungen

Bern: Teuerste Philos (OKP, 300-Fr.-Franchise) mit 7’766 Franken, günstigste Helsana (Hausarzt, 2’500-Fr.-Franchise) mit 4’553 Franken. Schnitt: 5’951 Franken (+36,4 %).

Basel: Teuerste Visana (OKP) mit 8’366 Franken, günstigste Sympany-Vivao (HMO) mit 4’790 Franken. Schnitt: 6’289 Franken (+32,5 %).

Luzern: KPT am teuersten mit 6’378 Franken, Sympany-Vivao am günstigsten mit 3’349 Franken. Schnitt: 4’782 Franken (+42,1 %).

St. Gallen: Assura am teuersten mit 6’487 Franken, Sympany-Vivao am günstigsten mit 3’623 Franken. Schnitt: 4’867 Franken (+43,3 %).

Genf: Höchstwert bei Avenir mit 8’676 Franken, günstig Sympany-Vivao mit 5’134 Franken. Schnitt: 6’742 Franken (+41,8 %).

Lausanne: Philos am teuersten mit 8’276 Franken, günstig Swica mit 4’746 Franken. Schnitt: 6’348 Franken (+43,5 %).

Bellinzona: Swica mit 8’771 Franken an der Spitze, günstig KPT mit 4’916 Franken. Schnitt: 6’556 Franken (+66,7 %).