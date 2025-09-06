So umgehen Schweizer Konzerne Trumps Zoll-Hammer

Am 1. August, ausgerechnet am Schweizer Nationalfeiertag, kündigte die US-Regierung unter Präsident Donald Trump neue Strafzölle von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz an. Seither kämpft die Schweizer Exportwirtschaft mit den Folgen – mit sehr unterschiedlichen Auswirkungen.
Wie der Freiburger Volkswirtschaftsdirektor Olivier Curty gegenüber der Zeitung «La Liberté» sagte, seien vor allem kleinere Firmen stark betroffen: «Dieser Zollsatz ist ein massiver Wettbewerbsnachteil. Grosse Konzerne hingegen verfügen über mehr Möglichkeiten, Gegenstrategien zu entwickeln.»
Beispiele für solche Strategien liefern die Schokoladen- und Nahrungsmittelriesen. Lindt & Sprüngli betreibt seit 1989 eine Fabrik in Stratham im Bundesstaat New Hampshire, wo rund 1000 Mitarbeitende den Grossteil der US-Produkte herstellen. Damit sei der direkte Effekt der Zölle begrenzt, so eine Sprecherin auf Anfrage von blue News.
Läderach setzt auf eigene Geschäfte
Auch Nestlé ist breit in den Vereinigten Staaten verankert: «Mehr als 90 Prozent der Produkte, die wir in den USA verkaufen, werden auch dort produziert», erklärte Sprecherin Chiara Valsangiacomo.
Der Schokoladenhersteller Läderach produziert zwar weiterhin in der Schweiz, verkauft aber fast ausschliesslich über eigene Läden und Teams in den USA. Kommunikationschef Matthias Goldbeck betont: «Ein grosser Teil der Wertschöpfung fällt direkt in den USA an – mit 500 Mitarbeitenden, Investitionen und Marketing.» Die Strafzölle träfen deshalb nur einen kleinen Teil des Geschäfts.
Trotz solcher Lösungen warnt der Branchenverband Swissmem vor massiven Folgen: Rund 15 Prozent der Schweizer Exporte in die USA seien bedroht, Zehntausende Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Der Bundesrat versucht weiterhin, in Washington eine Entschärfung der Massnahmen zu erreichen.
Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen
Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.