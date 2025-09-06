So umgehen Schweizer Konzerne Trumps Zoll-Hammer

Läderach hat in den USA eigene Läden eröffnet. sda

Während kleine Firmen in der Schweiz unter den US-Strafzöllen leiden, haben Konzerne wie Lindt, Nestlé oder Läderach längst Strategien entwickelt, um die Massnahmen von Donald Trump abzufedern.

Gregoire Galley Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem 7. August gelten auf Schweizer Exporte in die USA Zölle von 39 Prozent.

Grosse Firmen wie Lindt & Sprüngli und Nestlé umgehen die Abgaben dank Produktionsstandorten in den USA.

Läderach profitiert davon, dass ein grosser Teil der Wertschöpfung im US-Markt selbst anfällt. Mehr anzeigen

Am 1. August, ausgerechnet am Schweizer Nationalfeiertag, kündigte die US-Regierung unter Präsident Donald Trump neue Strafzölle von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz an. Seither kämpft die Schweizer Exportwirtschaft mit den Folgen – mit sehr unterschiedlichen Auswirkungen.

Wie der Freiburger Volkswirtschaftsdirektor Olivier Curty gegenüber der Zeitung «La Liberté» sagte, seien vor allem kleinere Firmen stark betroffen: «Dieser Zollsatz ist ein massiver Wettbewerbsnachteil. Grosse Konzerne hingegen verfügen über mehr Möglichkeiten, Gegenstrategien zu entwickeln.»

Beispiele für solche Strategien liefern die Schokoladen- und Nahrungsmittelriesen. Lindt & Sprüngli betreibt seit 1989 eine Fabrik in Stratham im Bundesstaat New Hampshire, wo rund 1000 Mitarbeitende den Grossteil der US-Produkte herstellen. Damit sei der direkte Effekt der Zölle begrenzt, so eine Sprecherin auf Anfrage von blue News.

Läderach setzt auf eigene Geschäfte

Auch Nestlé ist breit in den Vereinigten Staaten verankert: «Mehr als 90 Prozent der Produkte, die wir in den USA verkaufen, werden auch dort produziert», erklärte Sprecherin Chiara Valsangiacomo.

Der Schokoladenhersteller Läderach produziert zwar weiterhin in der Schweiz, verkauft aber fast ausschliesslich über eigene Läden und Teams in den USA. Kommunikationschef Matthias Goldbeck betont: «Ein grosser Teil der Wertschöpfung fällt direkt in den USA an – mit 500 Mitarbeitenden, Investitionen und Marketing.» Die Strafzölle träfen deshalb nur einen kleinen Teil des Geschäfts.

Trotz solcher Lösungen warnt der Branchenverband Swissmem vor massiven Folgen: Rund 15 Prozent der Schweizer Exporte in die USA seien bedroht, Zehntausende Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Der Bundesrat versucht weiterhin, in Washington eine Entschärfung der Massnahmen zu erreichen.