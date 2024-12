Jetzt will die Ostschweiz den Einkaufstouristen an den Kragen

robbingwood0815 «Mostindien» macht die Grenzen dicht – geht ja garnicht, dass grenznahe Konsument*Innen einen Vorteil haben könnten. Sollen alle gfälligscht der «Hochpreisinsel Schweiz» zuzudienen. «Drogerie- und Apothekerpreise» sind so toholl – und wer will schon Generika, nidwor.

Burton124 Menschen die solche Leute wählen sollten sich schämen. Politik gegen das Volk zum Schutze der giganten mit den hohen Margen Namens Coop und Migros.

Ich wohne sehr nahe an der Grenze kaufe trotzdem nur dann ein wenn ich effektiv drüben bin also könnte es mir egal sein ist es mir aber nicht. Unser Land geht ganz langsam den Bach runter weil wir immer noch versuchen durch Strafen Sachen so zu halten wie es früher wahr, statt das wir uns konkurenzfähig und modern machen. Modern heisst überigens nicht alles anders zu machen aber eben der Zeit angepasst.

Monnauldeutt87 Erhebliche Finanzielle Verluste???????? Die Schweiz???? Wo genau????? Kein Detailhändler macht Verluste. Alle schreiben Gewinne. Coop zum Beispiel eine halbe Milliarde 2023. Bundesbudget einigermassen ausgeglichen. 2.6 Milliarden minus geplant. Jetzt noch 900 Millionen. Wo ist der erhebliche Verlust. Wären die Preise in der Schweiz nicht so viel höher als im Ausland, würde man auch nicht dort einkaufen. Ach ja, wenn interessiert die Wertfreigrenze? Wenn es so kontrolliert wird wie bis anhin, merkt es ja eh niemand. Da ist es egal ob 150 oder 300. Und die paar wenigen die es erwischt, decken nicht mal die Kosten der Kontrolle.

Betty151 Egal wo, aber eine MwSt müsste bezahlt werden. Es ist sowieso ungerecht gegenüber den Schweizern die zu weit von der Grenze weg wohnen und keine Einkäufe in Deutschland oder Frankreich machen können. Hab mal was gehört von: Vor dem Gesetz sind alle gleich. Also macht es so, dass es für alle gleich ist, MwSt bei der Einfuhr für alle Einkäufe, dass es unserem Nachbarn Deutschland nicht gefällt dass die Zollfreigrenze auf 150.-- gesenkt wurde ist klar und sie versuchen dies mit Tricks auszugleichen.