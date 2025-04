Ermottis Einkommen löst wohl Zoff aus +++ Aktionär: «Der Lohn ist definitiv zu hoch»

10.50 Uhr

Sergio Ermotti spricht am Donnerstag vor der Generalversammlung der UBS. blue News

Sergio Ermotti übernimmt das Mikrofon. Auch er erwähnt noch einmal die wichtigsten Zahlen. Die UBS habe einen Reingewinn von 2,5 Milliarden Franken im vergangenen Jahr erzielt. Nicht immer rund laufe es im globalen Geschäft, das habe vor allem mit aktuellen politischen Ereignissen zu tun. «Wir haben das in den letzten Tagen gesehen», sagt Ermotti.

In diesem Jahr will die UBS alle verbliebenen CS-Konten in der Schweiz auf die UBS übertragen. Es handelt sich dabei um über eine Million Kunden. «Es ist das grösste Datenvolumen, was je bei einer Bankenübernahme migriert wurde», sagt Ermotti.