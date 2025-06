Keine Rettung für Spielwarengeschäft Pastorini

Das Spielwarengeschäft Pastorini schliesst für immer seine Türen. Bild: KEYSTONE

Das Spielwarengeschäft Pastorini wird Ende September für immer seine Türen schliessen. Bereits im Jahr 2016 wurde das Ladenlokal in der Stadt Zürich aufgegeben. Neue Investitionen blieben ohne Erfolg.

sda/tcar SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Spielwarengeschäft Pastorini schliesst für immer seine Türen.

Trotz einer Vielzahl an Investitionen sei es nicht gelungen, den Umsatzrückgang zu stoppen.

Neun Mitarbeitende wurden über die Kündigung per Ende September informiert. Mehr anzeigen

Der Entscheid zur Schliessung ist nach sorgfältiger Auseinandersetzung mit den wirtschaftlichen und strategischen Rahmenbedingungen gefallen, wie es in einer Mitteilung des Spielwarengeschäfts Pastorini vom Dienstagabend hiess. Trotz Investitionen in Werbung, Kundenbindung und Onlinehandel sei es nicht gelungen, den Umsatzrückgang zu stoppen und die nachhaltige Rentabilität von Pastorini sicherzustellen.

Bereits im Januar 2016 kündigte das Unternehmen die Schliessung des Ladengeschäfts in der Stadt Zürich an. Das Geschäft in Dübendorf ZH sowie der Spielwarenhandel wurden weiterbetrieben.

Klassische Spielsachen sind nicht mehr gefragt

Ein «verändertes Marktumfeld» habe dem Unternehmen in den vergangenen Jahren zu schaffen gemacht. Klassische Spielsachen seien in der Gunst der Kinder gesunken, während elektronische Geräte eine grosse Anziehungskraft ausübten.

Die 1911 gegründete Pastorini Spielzeug AG setzte auf langlebiges und nachhaltiges Spielzeug, oft aus Holz. Der Familienbetrieb beschäftigt nach eigenen Angaben neun Mitarbeitende. Diese seien über die Kündigung des Arbeitsverhältnisses per Ende September informiert worden. Die Inhaberin Christa Pastorini Schumacher werde freiwillige finanzielle Leistungen an sie ausrichten.