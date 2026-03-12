  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Massnahmen präsentiert Benzinpreise explodieren – jetzt reagieren unser Nachbarn

SDA

12.3.2026 - 10:14

Österreich erlaubt Preiserhöhungen an Tankstellen nur drei Mal pro Woche. (Archivbild)
Österreich erlaubt Preiserhöhungen an Tankstellen nur drei Mal pro Woche. (Archivbild)
Keystone

Die steigenden Treibstoffpreise wegen des Iran-Kriegs zwingen erste Länder zu drastischen Massnahmen. Österreich begrenzt künftig Preiserhöhungen an Tankstellen – und Deutschland will das Modell übernehmen.

Keystone-SDA

12.03.2026, 10:14

12.03.2026, 10:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Österreich erlaubt Tankstellen künftig nur noch drei Preiserhöhungen pro Woche.
  • Deutschland will ebenfalls eingreifen und Preiserhöhungen auf einmal pro Tag begrenzen.
  • Auch in der Schweiz sind die Preise bereits deutlich gestiegen.
Mehr anzeigen

Österreichs Tankstellen dürfen Spritpreise künftig nur maximal dreimal pro Woche erhöhen statt wie bisher einmal am Tag. Deutschland will hingegen die bisherige österreichische Regel übernehmen: Treibstoff darf nur noch einmal täglich teurer werden.

Die neue Regel für Österreich gab Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer als Massnahme gegen die wegen des Iran-Kriegs gestiegenen Preise bekannt. Preissenkungen sind weiterhin jederzeit möglich.

Seit Ausbruch des Krieges sind die Benzinpreise in Österreich nach Angaben Hattmansdorfers um etwa 14 Prozent nach oben geklettert, Dieselpreise haben um 25 Prozent zugelegt. «Unser Ziel ist es, extreme Preissprünge zu dämpfen und stabilisierende Preissignale zu setzen, damit internationale Krisen nicht eins zu eins an den Zapfsäulen ankommen», sagte der konservative Minister (ÖVP). Er kündigte zudem an, dass nationale Ölreserven so wie auch in anderen Ländern freigegeben würden.

5 Punkte. Wie kann eine Trump-Aussage den Ölpreis um ein Viertel drücken?

5 PunkteWie kann eine Trump-Aussage den Ölpreis um ein Viertel drücken?

Die deutsche Bundesregierung will die bisherige österreichische Spritpreis-Regel übernehmen. Tankstellen in Deutschland sollen künftig nur noch einmal am Tag ihre Preise erhöhen dürfen. Dieses Modell wolle die Bundesregierung im Hinblick auf die enorm gestiegenen Preise so rasch wie möglich einführen, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Berlin.

Der Iran-Krieg hat die Treibstoffpreise auch in der Schweiz innert weniger Tage spürbar in die Höhe getrieben. Zwischen dem 28. Februar und dem 9. März verteuerte sich Diesel um 8,6 Prozent auf durchschnittlich 1,90 Franken pro Liter, wie eine Auswertung des Touring Club Schweiz vom Mittwoch zeigte. Der Preis für Bleifrei 95 stieg im gleichen Zeitraum um 3,7 Prozent auf 1,70 Franken.

Meistgelesen

Mitreisende halfen dem Täter noch – dann zündete er sich an
Tausende haben am Sonntag falsch abgestimmt – vor allem wegen einem Fehler
USA werfen der Schweiz unlautere Praktiken vor und leiten eine neue Prüfung ein

Videos aus dem Ressort

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22) «This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place» Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage – und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde. Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien. Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union. Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.

23.01.2026

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

20.01.2026

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Plus 6 Prozent. Schweizer Online-Handel legt erneut kräftig zu

Plus 6 ProzentSchweizer Online-Handel legt erneut kräftig zu

Kurierdienst. Konzerngewinn der Post ist 2025 gesunken

KurierdienstKonzerngewinn der Post ist 2025 gesunken

LuftverkehrZweitägiger Pilotenstreik bei Lufthansa begonnen