Neue Massnahmen präsentiertBenzinpreise explodieren – jetzt reagieren unser Nachbarn
12.3.2026 - 10:14
Die steigenden Treibstoffpreise wegen des Iran-Kriegs zwingen erste Länder zu drastischen Massnahmen. Österreich begrenzt künftig Preiserhöhungen an Tankstellen – und Deutschland will das Modell übernehmen.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Österreich erlaubt Tankstellen künftig nur noch drei Preiserhöhungen pro Woche.
Deutschland will ebenfalls eingreifen und Preiserhöhungen auf einmal pro Tag begrenzen.
Auch in der Schweiz sind die Preise bereits deutlich gestiegen.
Österreichs Tankstellen dürfen Spritpreise künftig nur maximal dreimal pro Woche erhöhen statt wie bisher einmal am Tag. Deutschland will hingegen die bisherige österreichische Regel übernehmen: Treibstoff darf nur noch einmal täglich teurer werden.
Die neue Regel für Österreich gab Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer als Massnahme gegen die wegen des Iran-Kriegs gestiegenen Preise bekannt. Preissenkungen sind weiterhin jederzeit möglich.
Seit Ausbruch des Krieges sind die Benzinpreise in Österreich nach Angaben Hattmansdorfers um etwa 14 Prozent nach oben geklettert, Dieselpreise haben um 25 Prozent zugelegt. «Unser Ziel ist es, extreme Preissprünge zu dämpfen und stabilisierende Preissignale zu setzen, damit internationale Krisen nicht eins zu eins an den Zapfsäulen ankommen», sagte der konservative Minister (ÖVP). Er kündigte zudem an, dass nationale Ölreserven so wie auch in anderen Ländern freigegeben würden.
Die deutsche Bundesregierung will die bisherige österreichische Spritpreis-Regel übernehmen. Tankstellen in Deutschland sollen künftig nur noch einmal am Tag ihre Preise erhöhen dürfen. Dieses Modell wolle die Bundesregierung im Hinblick auf die enorm gestiegenen Preise so rasch wie möglich einführen, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Berlin.
