Nach der Waffenruhe im Nahen Osten ist der Ölpreis deutlich gesunken. Die Treibstoffpreise in der Schweiz reagieren nach dem Ende der verkehrsreichen Osterfeiertage jedoch nur verzögert auf die Entspannung am Ölmarkt.
Gemäss den Erhebungen des Touring Club Schweiz (TCS) haben am gestrigen Mittwoch die ersten Tankstellen den Dieselpreis gesenkt, weitere hätten am Donnerstag nachgezogen. Der Durchschnittspreis für den Liter Diesel liege nun bei 2,16 Franken, also 8 Rappen tiefer als vor Ostern, wie der TCS auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mitteilt.
Beim Benzin zeigte sich hingegen noch keine Bewegung. Der Preis liegt weiterhin bei 1,89 Franken für Bleifrei 95 und 2 Franken für Bleifrei 98. «Diesel reagiert in beide Richtungen schneller», sagte ein TCS-Sprecher.
Starker Preisanstieg nach Kriegsbeginn
Zuvor war der Preis für einen Liter Diesel nach dem Kriegsausbruch im Iran um 29 Prozent in die Höhe geklettert. Benzin verteuerte sich mit einem Anstieg von gut 17 Prozent weniger stark. Den stärkeren Preisanstieg beim Diesel erklärt der TCS mit einer höheren Nachfrage aus der Industrie.
Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent steht aktuell bei rund 98 Dollar. Im Zuge des Konflikts im Iran und der Blockade der für den Energietransport wichtigen Strasse von Hormus hatte sich der Preis von davor etwa 70 Dollar auf zeitweise bis zu 120 Dollar verteuert.
Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese werden von TCS-Experten aufgrund von Informationen aus verschiedenen Quellen und von Stichproben getroffen. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren.
Video aus dem Ressort
Video zeigt Inferno: Hier gehen 700 Autos in Flammen auf
Auf einem Platz für beschlagnahmte Autos bei Acapulco in Mexico brach in der Nacht auf Mittwoch ein Grossbrand aus. Das Ausmass der Zerstörung war verheerend.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
20.01.2026
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik