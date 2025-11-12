Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach SBB-Niederlage gegen Siemens Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land

SDA

12.11.2025 - 19:01

Stadler soll bis zu 200 Hybridlokomotiven ausliefern.
Stadler soll bis zu 200 Hybridlokomotiven ausliefern.
IMAGO/Zoonar (Archivbild)

Vergangene Woche musste der Stadler Rail bei den SBB eine herbe Niederlage gegen Konkurrent Siemens einstecken. Nun zieht der Ostschweizer Zugbauer einen Grossauftrag aus Luxemburg an Land.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

12.11.2025, 19:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Stadler Rail hat einen Auftrag über bis zu 200 Lokomotiven vom Leasing-Unternehmen Nexrail mit Sitz in Luxemburg erhalten.
  • Das Unternehmen spricht von einem «Grossauftrag», nennt jedoch keinen Auftragswert.
  • Kürzlich vergaben die SBB einen Milliarden-Auftrag für neue S-Bahn-Züge an Konkurrent Siemens.
Mehr anzeigen

«Der Schock sitzt wirklich tief»: Die Enttäuschung war gross bei Stadler nach der Niederlage beim Milliarden-Auftrag für neue Doppelstock-S-Bahnen der SBB. Die Züge werden stattdessen von Konkurrent Siemens gebaut. 

Doch nur wenige Tage nach dem Verlust der Niederlage kann der Ostschweizer Zugbauer einen Erfolg vermelden. Denn Stadler hat einen Auftrag von Nexrail erhalten. Das Leasing-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg bestellt bis zu 200 Hybridlokomotiven des Typs EURO9000.

Milliardenauftrag. Siemens liefert 116 Doppelstock-Züge an die SBB – Stadler geht leer aus

MilliardenauftragSiemens liefert 116 Doppelstock-Züge an die SBB – Stadler geht leer aus

Auslieferung ab 2029

Gebaut werden die Lokomotiven im spanischen Valencia, teilte Stadler am Mittwoch mit. Das Unternehmen spricht in dem Communiqué von einem «Grossauftrag», nennt jedoch keinen Auftragswert.

Besagte Lokomotive mit Hybridantrieb kann laut Stadler für den grenzüberschreitenden Betrieb zwischen Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und Italien eingesetzt werden. Die ersten Fahrzeuge würden voraussichtlich 2029 an den Erstkunden Hamburger Rail Service (HRS) ausgeliefert.

Mehr zum Thema

«Schock sitzt wirklich tief». Stadler Rail prüft Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens

«Schock sitzt wirklich tief»Stadler Rail prüft Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens

Ersatzzüge ab Singen oder Schaffhausen. So lösen die SBB das Problem chronisch verspäteter DB-Züge aus Stuttgart

Ersatzzüge ab Singen oder SchaffhausenSo lösen die SBB das Problem chronisch verspäteter DB-Züge aus Stuttgart

Kinderkrankheit inklusive. Plastik- statt Papier-Ticket: So funktioniert der neue SBB-Automat

Kinderkrankheit inklusivePlastik- statt Papier-Ticket: So funktioniert der neue SBB-Automat

Meistgelesen

Anwalt der Familie zerpflückt OP-Team in Kindstod-Prozess
Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land
«Natürlich wusste er von den Mädchen» – neue Epstein-Mails belasten Trump
Erotikfilm in der Lounge – Fährgesellschaft entschuldigt sich
«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen