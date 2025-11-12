Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land

Stadler soll bis zu 200 Hybridlokomotiven ausliefern. IMAGO/Zoonar (Archivbild)

Vergangene Woche musste der Stadler Rail bei den SBB eine herbe Niederlage gegen Konkurrent Siemens einstecken. Nun zieht der Ostschweizer Zugbauer einen Grossauftrag aus Luxemburg an Land.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stadler Rail hat einen Auftrag über bis zu 200 Lokomotiven vom Leasing-Unternehmen Nexrail mit Sitz in Luxemburg erhalten.

Das Unternehmen spricht von einem «Grossauftrag», nennt jedoch keinen Auftragswert.

Kürzlich vergaben die SBB einen Milliarden-Auftrag für neue S-Bahn-Züge an Konkurrent Siemens. Mehr anzeigen

«Der Schock sitzt wirklich tief»: Die Enttäuschung war gross bei Stadler nach der Niederlage beim Milliarden-Auftrag für neue Doppelstock-S-Bahnen der SBB. Die Züge werden stattdessen von Konkurrent Siemens gebaut.

Doch nur wenige Tage nach dem Verlust der Niederlage kann der Ostschweizer Zugbauer einen Erfolg vermelden. Denn Stadler hat einen Auftrag von Nexrail erhalten. Das Leasing-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg bestellt bis zu 200 Hybridlokomotiven des Typs EURO9000.

Auslieferung ab 2029

Gebaut werden die Lokomotiven im spanischen Valencia, teilte Stadler am Mittwoch mit. Das Unternehmen spricht in dem Communiqué von einem «Grossauftrag», nennt jedoch keinen Auftragswert.

Besagte Lokomotive mit Hybridantrieb kann laut Stadler für den grenzüberschreitenden Betrieb zwischen Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und Italien eingesetzt werden. Die ersten Fahrzeuge würden voraussichtlich 2029 an den Erstkunden Hamburger Rail Service (HRS) ausgeliefert.