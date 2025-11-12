Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land

«Der Schock sitzt wirklich tief»: Die Enttäuschung war gross bei Stadler nach der Niederlage beim Milliarden-Auftrag für neue Doppelstock-S-Bahnen der SBB. Die Züge werden stattdessen von Konkurrent Siemens gebaut.
Doch nur wenige Tage nach dem Verlust der Niederlage kann der Ostschweizer Zugbauer einen Erfolg vermelden. Denn Stadler hat einen Auftrag von Nexrail erhalten. Das Leasing-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg bestellt bis zu 200 Hybridlokomotiven des Typs EURO9000.
Gebaut werden die Lokomotiven im spanischen Valencia, teilte Stadler am Mittwoch mit. Das Unternehmen spricht in dem Communiqué von einem «Grossauftrag», nennt jedoch keinen Auftragswert.
Besagte Lokomotive mit Hybridantrieb kann laut Stadler für den grenzüberschreitenden Betrieb zwischen Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und Italien eingesetzt werden. Die ersten Fahrzeuge würden voraussichtlich 2029 an den Erstkunden Hamburger Rail Service (HRS) ausgeliefert.