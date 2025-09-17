Kaufen Amerikaner*innen eine Rolex auf der «Made in the US» drauf steht? Bild: Keystone

Donald Trumps Zoll-Politik zwingt Schweizer Firmen zum Spagat: Wer Produktion in die USA verlagert, verliert womöglich das wertvolle «Swiss Made»-Label. Doch wann dürfen Produkte überhaupt das Label tragen?

Doch eine Verlagerung ins Ausland würde das Gütesiegel «Swiss Made» gefährden – und damit ein zentrales Verkaufsargument für Schweizer Produkte wie Uhren, Messer oder Premiumwaren.

Das «Swiss Made»-Label ist streng reguliert: Bei Industrieprodukten müssen 60 Prozent der Kosten in der Schweiz anfallen, bei Lebensmitteln 80 Prozent. Bei Uhren gelten besonders strikte Vorgaben. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump macht Druck. Seine Zoll-Politik hat regelrechte Welle über die Schweizer Industrie geschlagen. Insgeheim ist eines der Ziele von Trump, Schweizer Unternehmen durch hohe Zölle dazu zu zwingen, ihre Produktion in die USA zu verschieben. Was dadurch aber verloren ginge, ist das Label «Swiss Made» oder «Made in Switzerland».

Seit 2017 regelt die sogenannte Swissness-Gesetzgebung, wann ein Produkt «Made in Switzerland» heissen darf. Bei industriellen Produkten müssen mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten hierzulande anfallen, zudem muss der entscheidende Fertigungsschritt in der Schweiz erfolgen. Für Lebensmittel gilt sogar ein Anteil von 80 Prozent der Rohstoffe. Ziel ist, die Marke Schweiz vor Missbrauch zu schützen – ein Wert, der weltweit als Qualitätsgarantie gilt.

Paradebeispiel Uhren

Besonders streng sind die Vorgaben bei Uhren. Dort schreibt die Verordnung vor, dass nicht nur mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen müssen, sondern auch das Uhrwerk («Swiss Movement») entwickelt, montiert und geprüft sein muss – alles auf Schweizer Boden. Nur dann darf eine Uhr das Label «Swiss Made» tragen.

Ob die Teile oder die Armbänder aus dem Ausland kommen, ist teilweise nicht berücksichtigt. Also kann zum Beispiel das Leder eines Uhrenarmbands aus dem Ausland kommen. Verarbeitet werden muss es jedoch in der Schweiz.

Streitfall On-Schuhe

Wie heikel das Label ist, zeigt der Fall der Sportschuhmarke On. Obwohl Design und Entwicklung in Zürich stattfinden, werden die Schuhe in Asien gefertigt. Dennoch prangt auf manchen Modellen das Schweizerkreuz, kombiniert mit dem Slogan «Swiss Engineering».

Kritiker wie die Swissness Enforcement Association werfen On vor, das Gesetz zu umgehen. Für industrielle Produkte verlangt die Swissness-Verordnung, dass mindestens 60 Prozent der Kosten in der Schweiz anfallen. On hält dagegen, dass Forschung und Entwicklung sehr wohl ein zentraler Teil der Wertschöpfung seien.

Qualität hat ihren Preis

Auch andere Produkte wie Victorinox-Messer oder hochwertige Küchenutensilien setzen auf das Schweizerkreuz – doch nur, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Wer hingegen trickst, riskiert Sanktionen. Die Konsumenten sollen sich darauf verlassen können, dass «Swiss Made» nicht nur ein Marketing-Gag ist, sondern tatsächlich Schweizer Wertschöpfung enthält.

Und genau das könnte ein Problem werden, wenn Unternehmen tatsächlich ihre Produktion teilweise in die USA verlegen würden – zumindest für den amerikanischen Markt. Denn Kund*innen kaufen gewisse Schweizer Produkte genau aus dem Grund, dass sie in der Schweiz produziert wurden und sich auf die Qualität verlassen können.

Wer den US-Markt beliefern will und deswegen die Produktion verlagert, verliert womöglich das «Swiss Made»-Label – und damit ein wichtiges Verkaufsargument in für die Kund*innen.