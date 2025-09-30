  1. Privatkunden
Steigende Krankenkassen-Prämien Klare Mehrheit für die Einheitskasse – quer durch alle Parteien

SDA

30.9.2025 - 07:36

68 Prozent der Bevölkerung wollen einer Umfrage zufolge die Krankenkassen zugunsten einer Einheitskasse abschaffen. (Symbolbild)
68 Prozent der Bevölkerung wollen einer Umfrage zufolge die Krankenkassen zugunsten einer Einheitskasse abschaffen. (Symbolbild)
sda

Schweizer*innen sagen Ja zu einer Einheitskasse. Das zeigt eine neue Umfrage. 

Keystone-SDA

30.09.2025, 07:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Immer mehr Menschen haben Mühe damit, die Krankenkasse zu bezahlen.
  • Zwei Drittel der Menschen geben in einer Umfrage an, eine Einheitskasse zu befürworten.
  • Weniger Spitäler will allerdings nur eine Minderheit der Personen.
Mehr anzeigen

Für die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer sind die steigenden Krankenkassenprämien laut einer Tamedia-Umfrage eine Belastung. Rund zwei Drittel der Befragten befürworteten zudem die Einführung einer Einheitskrankenkasse.

68 Prozent insgesamt sagten laut der am Dienstag veröffentlichten Umfrage «Ja» oder «Eher Ja» zur Einführung einer Einheitskrankenkasse in der Schweiz. Das Anliegen fand dabei über alle Altersgruppen, Parteien sowie Geschlechter und Einkommensklassen hinweg eine Mehrheit.

Der Vorschlag, die Anzahl der als Kostentreiber geltenden Spitäler zu reduzieren, fand laut der durch das Forschungsinstitut Leewas durchgeführten Umfrage indes keine Mehrheit. Nur 36 Prozent der Befragten beantworteten eine entsprechende Frage mit «Ja» oder «Eher Ja».

Immer mehr Menschen haben Mühe mit der Prämienzahlung

Neun Prozent der Befragten gaben derweil an, dass es schwierig für sie werden würde, die aufs kommende Jahr steigenden Prämien zu bezahlen. Fünf Prozent antworteten gar, dass sie nicht wissen würden, wie sie das bezahlen sollen.

Die Resultate basieren auf rund 24'500 zwischen dem 25. und 28. September gegebenen Antworten von Umfrageteilnehmenden aus der Deutschschweiz, der Romandie und aus dem Tessin. Der Stichproben-Fehlerbereich liegt bei +/- 1,9 Prozentpunkten.

