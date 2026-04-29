Streit um Wohnungen in Basel – Luxus-Apartments statt günstiger Mieten

Nach Leerkündigungen in Basler Wohnblock ziehen jetzt Expats in die neuen Apartments ein. Maps

Fünf Jahre nach der Leerkündigung steht ein Basler Wohnprojekt erneut in der Kritik: Statt günstiger Wohnungen entstehen teure, möblierte Apartments für Expats – rechtlich ist vieles unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Sanierung an der Lothringerstrasse in Basel sorgen geplante möblierte Kurzzeit-Apartments für neue Kritik.

Das Projekt bewegt sich rechtlich in einer Grauzone, da für die Umnutzung möglicherweise eine Bewilligung fehlt.

Kritiker warnen vor dem Verlust von bezahlbarem Wohnraum, während die Eigentümer auf veränderte Nachfrage und zusätzliche Wohnungen verweisen. Mehr anzeigen

Fünf Jahre nach der umstrittenen Leerkündigung kehrt an der Lothringerstrasse in Basel zwar wieder Leben ein – doch die nächste Kontroverse lässt nicht lange auf sich warten. Die Häuser 167 und 169 sind saniert, die alten Wohnungen verschwunden. Wo einst langjährige Mieter lebten, gibt es nun moderne Grundrisse mit offenen Küchen und eigenen Waschtürmen. Das berichtet die «Basler Zeitung».

Besonders heikel ist, was im oberen Teil von Haus Nummer 169 geplant ist: Gleich zwölf Wohnungen sollen als möblierte Apartments vermietet werden. Hinter dem Konzept steht die Luzerner Firma Wowliving AG, spezialisiert auf Kurzzeitwohnen. Inserate gibt es zwar noch keine – doch ein Blick auf vergleichbare Angebote zeigt, was künftig verlangt werden könnte.

Für eine möblierte 2-Zimmer-Wohnung werden in Basel zwischen 2000 und 3000 Franken pro Monat fällig. Im Preis enthalten sind Extras wie ein zweiwöchentlicher Reinigungsservice, ein E-Scooter und ein «Wow-Guide» mit Tipps für Restaurants. Zielgruppe sind vor allem Expats – nicht zuletzt wegen der Nähe zum Novartis-Campus, der in zehn Minuten zu Fuss erreichbar ist.

Bewilligung fehlt – rechtliche Lage unklar

Rechtlich bewegt sich das Projekt jedoch auf dünnem Eis. Für die Umwandlung wurde keine Bewilligung eingeholt. «Uns war nicht bewusst, dass das nötig sein könnte», sagt Jakob Fischer von der Wohnplus AG, die die Eigentümerin vertritt, gegenüber der «Basler Zeitung». Dabei hat das Appellationsgericht in einem ähnlichen Fall festgehalten, dass solche Konzepte als Zweckentfremdung von Wohnraum gelten können. Wohnen setze eine gewisse «Dauerhaftigkeit des Verbleibs» voraus, während Zusatzservices eher für einen Beherbergungsbetrieb sprechen.

An der Lothringerstrasse soll genau diese Kritik entschärft werden. Laut Fischer habe Wowliving zugesichert, die Wohnungen «wenigstens acht bis zehn Monate zu vermieten». Ob das genügt, bleibt offen.

Eigentümer wehren sich gegen Vorwürfe

Klar ist: Der Trend zu sogenannten Serviced Apartments nimmt in Basel zu. Immer mehr Anbieter sichern sich Wohnraum, um ihn in lukrative Kurzzeitangebote umzuwandeln. SP-Grossrat Ivo Balmer warnte bereits vor zwei Jahren vor dieser Entwicklung. Ganze Häuser würden zu Apartmentanlagen umgebaut, kritisierte er. Für ihn sind solche Konzepte «Wohnraumfresser».

Die Eigentümerseite weist diese Kritik zurück. Es sei falsch, Businessapartments pauschal zu verteufeln, sagt Fischer. Die Nachfrage habe sich verändert, ebenso die Wohnbedürfnisse. Zudem gehe an der Lothringerstrasse kaum klassischer Wohnraum verloren: Durch den Umbau ehemaliger Garagen sei die Zahl der Wohnungen von 39 auf 48 gestiegen.