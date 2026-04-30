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Kerosinknappheit trifft Reisende Flugpreise explodieren – Sommerferien werden deutlich teurer

dpa

30.4.2026 - 09:30

Reisen auch ab Zürich werden deutlich teurer. (Symbolbild)
Reisen auch ab Zürich werden deutlich teurer. (Symbolbild)
sda

Spanien boomt, Fernziele werden Luxus: Allianz Trade warnt vor teuren Tickets und Kerosinzuschlägen. Warum sich der Sommerurlaub für viele grundlegend ändert.

DPA

30.04.2026, 09:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Studie von Allianz Trade warnt vor steigenden Flugpreisen wegen Kerosinknappheit infolge der Krise im Nahen Osten.
  • Fernreisen nach Asien und Australien verteuern sich deutlich, während Ziele wie Spanien oder Italien stärker nachgefragt werden.
  • Neben höheren Ticketpreisen führen auch Zuschläge und Zusatzkosten zu einer spürbaren Verteuerung des Fliegens.
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Flugtouristen müssen sich im bevorstehenden Sommer auf weiter steigende Ticketpreise einstellen. Vor allem die Kerosinknappheit infolge des Iran-Kriegs treibe die Kosten und verenge das mögliche Angebot, geht aus einer Branchen-Studie des Kreditversicherers Allianz Trade hervor. Während die Krisenregion Nahost als Reiseziel ausfällt, werden Reisen nach Asien und Australien wegen der fehlenden Umsteigekapazitäten am Persischen Golf deutlich teurer.

Profitieren könnten süd- und südwesteuropäische Ziele wie Spanien, Portugal, Griechenland und Italien, wenn Fernreise-Pläne aufgegeben werden. «Buchungsdaten deuten aktuell auf einen Nachfrageanstieg von 32 Prozent im Jahresvergleich für Spanien und von rund 20 Prozent für Italien, Griechenland und Portugal hin», sagt Allianz-Trade-Expertin Maria Latorre. Einigen Menschen vergehe angesichts steigender Energiepreise, Inflation und schwacher Konsumstimmung aber auch die Reiselust. Der deutsche Inlandstourismus werde daher nicht automatisch von einem Schub profitieren.

Preise rund ums Fliegen steigen

«Für Reisende in Europa wird Fliegen erst einmal spürbar teurer», sagt Latorre. «Selbst wenn sich die Lage im Nahen Osten rasch entspannt, bleiben die Effekte auf Preise und Angebot über die Ferienzeit hinaus bestehen.» Die internationalen Flugpreise hätten sich bereits um 5 bis 15 Prozent erhöht und zusätzlich hätten viele Gesellschaften wieder separate Kerosinzuschläge eingeführt und verlangten höhere Preise für Nebenleistungen wie Gepäck oder Reservierungen. Die bislang verkündeten Streckenstreichungen seien eher als Netzoptimierung denn als systematische Kürzung anzusehen.

Selbst bei einer baldigen Öffnung der Strasse von Hormus würde es nach Schätzungen der Allianz Trade drei bis sechs Monate dauern, bis Förderung und Raffinerieauslastung im Mittleren Osten wieder weitgehend normalisiert sind, warnt Allianz Trade. Deutschland gehört neben Grossbritannien zu den grössten Importeuren von Kerosin. Einfuhren aus den USA könnten die Ausfälle aus dem Mittleren Osten nicht annähernd kompensieren. «Die Folge: Die Vorräte bauen sich schnell ab und das Risiko physischer Knappheit im Frühsommer steigt.»

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