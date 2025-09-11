Swatch lanciert eine spezielle Uhr als Antwort auf Trumps Zölle. Swatch

Als Reaktion auf die von Donald Trump angekündigten 39-Prozent-Zölle auf Schweizer Waren lanciert Swatch ein Sondermodell mit augenzwinkernden Details. Die Edition «What if… tariffs?» ist nur in der Schweiz erhältlich – und könnte rasch wieder verschwinden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swatch bringt das Sondermodell «What if… tariffs?» exklusiv in elf Schweizer Filialen und online.

Die Uhr spielt mehrfach auf die «39» an – unter anderem mit vertauschten Ziffern 3 und 9 auf dem Zifferblatt und einem Prozentzeichen auf dem Batteriedeckel.

Laut Swatch endet der Verkauf, sobald die USA ihre Zölle für die Schweiz ändern; der Preis liegt bei 139 Franken. Mehr anzeigen

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch nutzt die Debatte um die von US-Präsident Donald Trump angekündigten 39-Prozent-Zölle für einen pointierten Auftritt: Seit Mittwoch ist das Sondermodell «What if… tariffs?» erhältlich – ausschliesslich in der Schweiz und in elf ausgewählten Filialen sowie im Onlineshop. Das berichtete die «Handelszeitung» zuerst.

Die Kampagne ist bewusst doppeldeutig angelegt. In Anzeigen prangt der Satz «Hopefully, just a limited Edition» – verbunden mit der Botschaft, dass diese «Aktivierung» nur von kurzer Dauer sein möge. Ein Sprecher erklärte gegenüber der Handelszeitung, man werde den Verkauf umgehend einstellen, sobald die USA ihre Zölle für die Schweiz ändern.

Die Zahl 39 taucht immer wieder auf

Auch das Design ist als Botschaft gedacht: Auf dem Zifferblatt sind 3 und 9 vertauscht, sodass die 39 ins Auge sticht; auf dem Batteriedeckel findet sich ein Prozentzeichen.

Der Preis von 139 Franken spielt ebenfalls auf die Zahl an. Swatch spricht gegenüber der «Handelszeitung» von einer «positiven Provokation», die zur Marken-DNA gehöre – und davon, die Bundesregierung wachzurütteln, die das Thema «offenbar vergessen» habe.

Laut Swatch ist die Uhr nur limitiert erhältlich. Gekauft werden kann sie in 11 Schweizer Läden der Marke sowie Online.