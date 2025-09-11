  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mit vielen versteckten Details Swatch stichelt mit spezieller Uhr gegen Trumps Zoll-Hammer

Sven Ziegler

11.9.2025

Swatch lanciert eine spezielle Uhr als Antwort auf Trumps Zölle.
Swatch lanciert eine spezielle Uhr als Antwort auf Trumps Zölle.
Swatch

Als Reaktion auf die von Donald Trump angekündigten 39-Prozent-Zölle auf Schweizer Waren lanciert Swatch ein Sondermodell mit augenzwinkernden Details. Die Edition «What if… tariffs?» ist nur in der Schweiz erhältlich – und könnte rasch wieder verschwinden.

Sven Ziegler

11.09.2025, 10:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swatch bringt das Sondermodell «What if… tariffs?» exklusiv in elf Schweizer Filialen und online.
  • Die Uhr spielt mehrfach auf die «39» an – unter anderem mit vertauschten Ziffern 3 und 9 auf dem Zifferblatt und einem Prozentzeichen auf dem Batteriedeckel.
  • Laut Swatch endet der Verkauf, sobald die USA ihre Zölle für die Schweiz ändern; der Preis liegt bei 139 Franken.
Mehr anzeigen

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch nutzt die Debatte um die von US-Präsident Donald Trump angekündigten 39-Prozent-Zölle für einen pointierten Auftritt: Seit Mittwoch ist das Sondermodell «What if… tariffs?» erhältlich – ausschliesslich in der Schweiz und in elf ausgewählten Filialen sowie im Onlineshop. Das berichtete die «Handelszeitung» zuerst. 

Die Kampagne ist bewusst doppeldeutig angelegt. In Anzeigen prangt der Satz «Hopefully, just a limited Edition» – verbunden mit der Botschaft, dass diese «Aktivierung» nur von kurzer Dauer sein möge. Ein Sprecher erklärte gegenüber der Handelszeitung, man werde den Verkauf umgehend einstellen, sobald die USA ihre Zölle für die Schweiz ändern.

Die Zahl 39 taucht immer wieder auf

Auch das Design ist als Botschaft gedacht: Auf dem Zifferblatt sind 3 und 9 vertauscht, sodass die 39 ins Auge sticht; auf dem Batteriedeckel findet sich ein Prozentzeichen.

Der Preis von 139 Franken spielt ebenfalls auf die Zahl an. Swatch spricht gegenüber der «Handelszeitung» von einer «positiven Provokation», die zur Marken-DNA gehöre – und davon, die Bundesregierung wachzurütteln, die das Thema «offenbar vergessen» habe.

Laut Swatch ist die Uhr nur limitiert erhältlich. Gekauft werden kann sie in 11 Schweizer Läden der Marke sowie Online.

Mehr aus der Wirtschaft

Luftverkehr. Edelweiss vergrössert Kurzstreckenflotte um zwei weitere Flugzeuge

LuftverkehrEdelweiss vergrössert Kurzstreckenflotte um zwei weitere Flugzeuge

Zehn Läden gehen in deutsche Hände. Migros gibt Alnatura-Filialen auf – jetzt ist klar, was damit passiert

Zehn Läden gehen in deutsche HändeMigros gibt Alnatura-Filialen auf – jetzt ist klar, was damit passiert

Start für kultiviertes Rindfleisch. Israelisches Unternehmen eröffnet erste Laborfleisch-Anlage in Kemptthal ZH

Start für kultiviertes RindfleischIsraelisches Unternehmen eröffnet erste Laborfleisch-Anlage in Kemptthal ZH

Meistgelesen

Schweigeminute für Kirk eskaliert – Tumult im US-Kongress
Stiller Feind tötet in Schweizer Spitälern jedes Jahr 4000 Menschen
Ermittler finden brisante Details zu Flugziel der russischen Drohnen
Miss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika
Putin will's wissen