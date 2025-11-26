  1. Privatkunden
Schwieriges Geschäftsjahr Swiss-CEO: «100-Franken-Tickets sind künftig nicht realistisch»

SDA

26.11.2025 - 05:11

Ein schwieriges Geschäftsjahr: Swiss-CEO Jens Fehlinger auf dem Rollfeld des Flughafens Zürich. (Archivbild)
Ein schwieriges Geschäftsjahr: Swiss-CEO Jens Fehlinger auf dem Rollfeld des Flughafens Zürich. (Archivbild)
Bild: Keystone/Gaetan Bally

100-Franken-Flugtickets sind nach Aussagen von Swiss-CEO Jens Fehlinger in Zukunft nicht mehr realistisch. Nachhaltiger Treibstoff sei teurer als herkömmlicher und davon müsse künftig mehr getankt werden, sagt er in einem Interview.

Keystone-SDA

26.11.2025, 05:11

26.11.2025, 08:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 100-Franken-Flugtickets sind nach Aussagen von Swiss-CEO Jens Fehlinger in Zukunft nicht mehr realistisch.
  • Nachhaltiger Treibstoff sei teurer als herkömmlicher und davon müsse künftig mehr getankt werden.
  • Fliegen solle aber weitherin bezahlbar bleiben.
  • Das bald endende Geschäftsjahr bezeichnete Fehlinger als schwierig.
Mehr anzeigen

«100-Franken-Tickets sind künftig nicht realistisch», hat der Swiss-Chef Jens Fehlinger im Interview mit den Zeitungen von CH Media gesagt.

Nachhaltiger Treibstoff sei teurer als herkömmlicher und davon müsse künftig mehr getankt werden. «Das ist mit den aktuellen Preisen langfristig nicht zu halten», so Fehlinger.

Man müsse in Innovationen investieren. «Dort liegt für uns die Lösung, nicht in Verboten oder zusätzlichen Auflagen.» Man wolle dennoch alles dafür tun, um so faire Preise wie möglich anzubieten. «Fliegen soll bezahlbar bleiben», sagte Fehlinger.

«Die Reiselust in Richtung USA nimmt wieder zu»

Das bald endende Geschäftsjahr bezeichnete er als schwierig. Man sei mit den Ergebnissen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Wettbewerb habe sich insbesondere in Europa verschärft und die Airline sei gleichzeitig mit steigenden Kosten konfrontiert. Ein Top-Gewinn oder ein Rekordumsatz sei demnach nicht zu erwarten.

Bei USA-Reisen habe die Swiss im Sommer in der Economy eine tiefere Nachfrage beobachtet, inzwischen zeichne sich jedoch eine Trendumkehr ab.

«Die Reiselust in Richtung USA nimmt wieder zu», sagte Fehlinger. Nordamerika bleibe neben den Heimatmärkten der wichtigste Markt für die Airline.

