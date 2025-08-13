  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Zoll-Hammer Swiss-Chef will Trump noch umstimmen – mit Geheimplan und einem Trick

Sven Ziegler

13.8.2025

Jens Fehlinger, CEO der Swiss. 
Jens Fehlinger, CEO der Swiss. 
KEYSTONE

Swiss-Chef Jens Fehlinger war vergangene Woche gemeinsam mit zwei Bundesräten in Washington. Dabei brachte er eine milliardenschwere Idee ins Spiel, die US-Präsident Donald Trump beim Zollstreit besänftigen könnte.

Sven Ziegler

13.08.2025, 10:25

13.08.2025, 11:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lufthansa prüft, künftige Boeing-Käufe über die Schweiz abzuwickeln. 
  • Ziel: Handelsbilanzdefizit der USA mit der Schweiz rechnerisch senken. 
  • Die Massnahme hätte keine direkten Folgen für die Swiss-Passagiere. 
Mehr anzeigen

Im Zollstreit mit den USA sucht der Bundesrat nach kreativen Lösungen – und bekommt dabei Unterstützung aus der Luftfahrt. So reiste Swiss-Chef Jens Fehlinger vergangene Woche nach Washington, wo er gemeinsam mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin Gespräche mit US-Aussenminister Marco Rubio führte.

Ziel: Wege finden, den von US-Präsident Donald Trump verhängten 39-Prozent-Zoll auf Schweizer Produkte noch zu kippen.

Fehlinger brachte laut dem «Tages-Anzeiger» dabei einen Vorschlag seines Mutterkonzerns Lufthansa mit: Künftige Boeing-Flugzeuge könnten über die Schweiz geleast werden. Die Maschinen würden zwar für andere Airlines der Lufthansa-Gruppe fliegen, doch in der US-Handelsstatistik würde dies das Defizit mit der Schweiz rechnerisch senken – ein Argument, das Trump innenpolitisch als Erfolg verkaufen könnte.

Swiss setzt fast ausschliesslich auf Airbus

Der Lufthansa-Konzern erwartet in den nächsten sieben Jahren die Auslieferung von rund 100 Boeing-Maschinen im Wert von gut 21 Milliarden Franken (Listenpreis). Bislang werden solche Käufe über Gesellschaften in Malta, Irland oder Guernsey abgewickelt. Eine Verlagerung in die Schweiz wäre vor allem eine buchhalterische Massnahme, hätte aber keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Swiss-Flotte.

Die Airline selbst setzt seit Jahren fast ausschliesslich auf Airbus-Maschinen – mit Ausnahme von zwölf Boeing 777, die noch rund ein Jahrzehnt im Einsatz bleiben sollen. Ein Umstieg auf weitere Boeing-Modelle ist derzeit nicht geplant.

Trumps Zölle. Wofür Amerika jetzt draufzahlt

Trumps ZölleWofür Amerika jetzt draufzahlt

Ob die Lufthansa-Idee beim Zoll-Poker zieht, ist offen. Sicher ist nur: Der Zollhammer bedroht für die Swiss sowohl das Premium- als auch das Fracht- und Economy-Geschäft in die USA – und damit einen ihrer wichtigsten Märkte.

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.

31.07.2025

Mehr aus der Wirtschaft

Bundesrat will Post-Grundversorgung vorläufig nicht reduzieren

Bundesrat will Post-Grundversorgung vorläufig nicht reduzieren

Software. Chinesischer Tencent-Konzern erneut mit starkem Umsatzwachstum

SoftwareChinesischer Tencent-Konzern erneut mit starkem Umsatzwachstum

Bundesfinanzen. Höhere Steuereinnahmen dürften Defizit im Bundeshaushalt verringern

BundesfinanzenHöhere Steuereinnahmen dürften Defizit im Bundeshaushalt verringern

Meistgelesen

Wer wird von der Post jetzt noch beliefert?
Raser verletzt bei Crash Frau und Kind (4) schwer – Landesverweis
Schlagerstar darf seit 18 Jahren nicht mehr in die TV-Shows von Florian Silbereisen
Listerien in Weichkäse entdeckt – Produkt soll laut Bund keinesfalls konsumiert werden
Wofür Amerika jetzt draufzahlt