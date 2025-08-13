Jens Fehlinger, CEO der Swiss. KEYSTONE

Swiss-Chef Jens Fehlinger war vergangene Woche gemeinsam mit zwei Bundesräten in Washington. Dabei brachte er eine milliardenschwere Idee ins Spiel, die US-Präsident Donald Trump beim Zollstreit besänftigen könnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lufthansa prüft, künftige Boeing-Käufe über die Schweiz abzuwickeln.

Ziel: Handelsbilanzdefizit der USA mit der Schweiz rechnerisch senken.

Die Massnahme hätte keine direkten Folgen für die Swiss-Passagiere. Mehr anzeigen

Im Zollstreit mit den USA sucht der Bundesrat nach kreativen Lösungen – und bekommt dabei Unterstützung aus der Luftfahrt. So reiste Swiss-Chef Jens Fehlinger vergangene Woche nach Washington, wo er gemeinsam mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin Gespräche mit US-Aussenminister Marco Rubio führte.

Ziel: Wege finden, den von US-Präsident Donald Trump verhängten 39-Prozent-Zoll auf Schweizer Produkte noch zu kippen.

Fehlinger brachte laut dem «Tages-Anzeiger» dabei einen Vorschlag seines Mutterkonzerns Lufthansa mit: Künftige Boeing-Flugzeuge könnten über die Schweiz geleast werden. Die Maschinen würden zwar für andere Airlines der Lufthansa-Gruppe fliegen, doch in der US-Handelsstatistik würde dies das Defizit mit der Schweiz rechnerisch senken – ein Argument, das Trump innenpolitisch als Erfolg verkaufen könnte.

Swiss setzt fast ausschliesslich auf Airbus

Der Lufthansa-Konzern erwartet in den nächsten sieben Jahren die Auslieferung von rund 100 Boeing-Maschinen im Wert von gut 21 Milliarden Franken (Listenpreis). Bislang werden solche Käufe über Gesellschaften in Malta, Irland oder Guernsey abgewickelt. Eine Verlagerung in die Schweiz wäre vor allem eine buchhalterische Massnahme, hätte aber keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Swiss-Flotte.

Die Airline selbst setzt seit Jahren fast ausschliesslich auf Airbus-Maschinen – mit Ausnahme von zwölf Boeing 777, die noch rund ein Jahrzehnt im Einsatz bleiben sollen. Ein Umstieg auf weitere Boeing-Modelle ist derzeit nicht geplant.

Ob die Lufthansa-Idee beim Zoll-Poker zieht, ist offen. Sicher ist nur: Der Zollhammer bedroht für die Swiss sowohl das Premium- als auch das Fracht- und Economy-Geschäft in die USA – und damit einen ihrer wichtigsten Märkte.