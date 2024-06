Der neue Swiss-CEO: Jens Fehlinger. SWISS

Jens Fehlinger wird per 1. Oktober CEO von Swiss. Er tritt die Nachfolge von Dieter Vranckx an.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Per 1. Oktober wird Jens Fehlinger neuer Firmenchef der Swiss.

Der Deutsche wird Nachfolger des am 1. Juli abtretenden CEOs Dieter Vranckx. Mehr anzeigen

Die Swiss hat einen Nachfolger für ihren am 1. Juli abtretenden Firmenchef Dieter Vranckx gefunden. Per 1. Oktober übernimmt Jens Fehlinger. Bis dahin leitet Verwaltungsrätin Heike Birlenbach die Geschäfte interimistisch, wie die Fluggesellschaft am Freitag mitteilte.

Fehlinger begann seine berufliche Laufbahn 2006 bei der Lufthansa Group, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte. So leitete er zum Beispiel die Strategie und Geschäftsentwicklung von Lufthansa Airlines sowie das operative Performance Management der Lufthansa Group.

In den letzten Jahren leitete der Deutsche als Co-Geschäftsführer die Fluggesellschaft Lufthansa CityLine und baute gleichzeitig als Geschäftsführer die neue Fluggesellschaft Lufthansa City Airlines auf. Jens Fehlinger besitzt eine Verkehrspilotenlizenz und fliegt aktuell für Lufthansa CityLine Flugzeuge der Airbus A320 Familie.