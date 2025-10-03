  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Monatslohn unter 1000 Franken Swiss will noch mehr Billig-Crews aus Indien einsetzen

SDA

3.10.2025 - 07:41

Sie hat bereits internationale Kolleg*innen: Künftig könnte die Swiss ganze Crews aus Indien einsetzen.
Sie hat bereits internationale Kolleg*innen: Künftig könnte die Swiss ganze Crews aus Indien einsetzen.
KEYSTONE

Die Swiss erwägt, auf Flügen nach Montreal indisches Kabinenpersonal einzusetzen. Die Löhne der Betroffenen liegen deutlich unter Schweizer Standards – Gewerkschaften sprechen von «klassischem Lohndumping».

Keystone-SDA

03.10.2025, 07:41

03.10.2025, 07:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Fluggesellschaft Swiss erwägt den Einsatz indischer Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter auf Flügen nach Montreal, um Personalkosten zu senken.
  • Die Löhne dieser Crewmitglieder liegen mit 580 bis 950 Franken deutlich unter dem Schweizer Einstiegslohn von rund 3800 Franken.
  • Die Gewerkschaft Kapers kritisiert das Modell als Lohndumping und will Ende des Jahres bessere Arbeitsbedingungen verhandeln.
Mehr anzeigen

Die Fluggesellschaft Swiss prüft einem Medienbericht zufolge aus Kostengründen den Einsatz indischer Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter künftig auch auf Flügen nach Montreal. Deren Saläre liegen umgerechnet bei 580 bis 950 Franken pro Monat, wie die Zeitungen des CH-Media-Verlags am Freitag unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete.

«Wir prüfen fortlaufend verschiedene Möglichkeiten, um unsere Cabin Crew Member bestmöglich einzusetzen», sagte ein Swiss-Sprecher den Zeitungen. «Eine endgültige Entscheidung steht derzeit noch aus.»

Bereits heute beschäftigt die Lufthansa-Tochter rund 230 sogenannte «International Cabin Crew Members» an ausländischen Stützpunkten in Indien, Thailand, China und Japan. Diese Angestellten tragen Swiss-Uniformen, haben jedoch keinen Gesamtarbeitsvertrag – mit Ausnahme der japanischen Crews – und verdienen deutlich weniger als ihre Schweizer Kolleginnen und Kollegen.

Laut Swiss liegen die Gehälter in Indien zwischen 65'000 und 106'000 Rupien, umgerechnet 583 bis 952 Franken pro Monat. Zum Vergleich: Der Einstiegslohn für Swiss-Crews in der Schweiz beträgt derzeit etwas über 3800 Franken.

Gewerkschaft kritisiert «Lohndumping»

Die Airline rechtfertigte den Einsatz mit sprachlichen und kulturellen Gründen auf bestimmten Routen. Zudem sei die Beschäftigung von Personal im Ausland im Gesamtarbeitsvertrag mit der Gewerkschaft Kapers geregelt und kontingentiert, erklärte der Swiss-Sprecher.

Die Gewerkschaft Kapers kritisierte das Vorgehen scharf und sprach von «klassischem Lohndumping». Die Gewerkschaft kündigte an, Ende Jahr mit der Airline über bessere Anstellungsbedingungen verhandeln zu wollen.

Die Diskussion erhält Brisanz vor dem Hintergrund der Konzernstrategie: Am Kapitalmarkttag der Lufthansa wurde bekräftigt, dass bis 2030 auch aus Kostengründen rund die Hälfte aller Kurz- und Mittelstreckenflüge von günstigeren Airlines ausserhalb des Kernkonzerns durchgeführt werden soll.

Meistgelesen

Jetzt haben Drohnen auch den Flughafen München lahmgelegt
Vier verblüffende Facetten des Shutdowns
Hexer Hitz holt sich die Sechs mit Sternchen – auch Shaqiri brilliert
So wird Beckenbauers Millionen-Erbe verteilt
SBB startet heiklen Test – und läutet womöglich das Ende des Bargelds im Zug ein

Mehr aus dem Ressort

Auf dem Weg zur Billion. Wieso hat Elon Musk so unglaublich viel Geld?

Auf dem Weg zur BillionWieso hat Elon Musk so unglaublich viel Geld?

20 Prozent mehr Pleiten. Bau, Gastro, Detailhandel – diese Branchen trifft die Konkurswelle am härtesten

20 Prozent mehr PleitenBau, Gastro, Detailhandel – diese Branchen trifft die Konkurswelle am härtesten

«Quittung kommt». 2026 droht dem Welthandel der Stillstand – Deutschland und die Schweiz im Fokus

«Quittung kommt»2026 droht dem Welthandel der Stillstand – Deutschland und die Schweiz im Fokus