Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Swiss wird auf dem Rollfeld des Flughafens Zürich Kloten von einem Flugzeugschlepper zu einem Einstiegsplatz gezogen. (Archiv) Gaetan Bally/KEYSTONE

Die Fluggesellschaft Swiss erweitert ihr Streckennetz: Ab Zürich nimmt sie zum Sommerflugplan 2024 zwei neue Langstreckenziele sowie zwei neue europäische Verbindungen in ihr Flugprogramm auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Swiss erweitert ihr Streckennetz ab Zürich um zwei Überseeziele – Washington D.C. und Toronto – und zwei im Europaverkehr, Košice in der Slowakei und Cluj-Napoca in Rumänien.

Damit umfasst das Flugprogramm ab der Sommersaison 2024 insgesamt 113 Destinationen.

Die Airline erwartet ausserdem eine steigende Nachfrage im Premium Economy Segment.

Als neue Überseeziele werden demnach die US-amerikanische Hauptstadt Washington D.C. sowie die kanadische Metropole Toronto das Streckennetz ergänzen. Im Europaverkehr kommen neu Košice in der Slowakei und Cluj-Napoca in Rumänien ins Programm.

Angeflogen werden die neuen Überseedestinationen mit Maschinen des Typs A330, jene in Europa mit A220-Flugzeugen. «Die Nachfrage steigt stetig, und unsere Flüge sind so gut ausgelastet wie nie zuvor», begründet Swiss-Chief-Commercial-Officer Tamur Goudarzi Pour den Ausbau. Insgesamt umfasse das Flugprogramm ab der Sommersaison 2024 113 Ziele.

Mehr Premium Economy

Ausserdem gab die Airline am Dienstag bekannt, wie sie die Kabine der bestellten Flugzeuge des Typs A350 gestalten will. Die Maschinen sollen ab 2025 zur Flotte stossen.

Der neue Airbus wird demnach mit 242 Sitzplätzen ausgestattet sein, wie es in der Mitteilung heisst. Davon entfallen 3 auf die First Class, 45 auf die Business Class, 38 auf die Premium Economy Class und 156 auf die Economy Class.

Mit 38 Sitzen sei der Anteil der Premium Economy Class deutlich grösser als in den aktuell verwendeten Maschinen, so das Communiqué. Die Swiss hofft also auf eine steigende Nachfrage in diesem Segment.

sda/tgab