Ein Swiss-Flug von Stockholm nach Zürich hat am Sonntag ausserplanmässig in Frankfurt landen müssen. Grund dafür war der Druckverlust bei einer Sauerstoffflasche.

Keystone-SDA, miho, sda SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Swiss-Flug aus Stockholm auf dem Weg nach Zürich muss in Frankfurt zwischenlanden.

Grund dafür war der Druckverlust bei einer Sauerstoffflasche.

Die 59 Fluggäste konnten ab Frankfurt auf Flüge an ihre Enddestinationen umgebucht werden, sagte eine Sprecherin der Swiss. Mehr anzeigen

Der Airbus A320 startete um 6.30 Uhr in Stockholm und setzte rund 95 Minuten später zum Landeanflug an. Um 8.38 Uhr kam der Flieger in Frankfurt an. Die Landung erfolgte vorsorglich aus Sicherheitsgründen, wie die Swiss auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Der «Tagesanzeiger» berichtete zuerst.

Das Problem trat bei jener Sauerstoffflasche auf, welche die Cockpitcrew bei einem Ernstfall mit Sauerstoff versorgen würde. Der Druck in der Sauerstoffflasche sei bis zur Landung nie unter das vorgeschriebene Minimum gefallen, hiess es weiter. Für die Passagiere im Flugzeug gab es keine spürbaren Auswirkungen.

Die 59 Fluggäste konnten ab Frankfurt auf Flüge an ihre Enddestinationen umgebucht werden, sagte eine Sprecherin der Swiss. Das betroffene Flugzeug kehrte leer nach Zürich zurück, nachdem das Problem in Frankfurt behoben worden war.