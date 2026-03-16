Swiss bietet Angestellten 15'000 Franken, wenn sie jetzt kündigen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zu viel Personal Swiss bietet Angestellten 15'000 Franken, wenn sie jetzt kündigen

Sven Ziegler

16.3.2026

Die Swiss will einen Abbau bei ihrem Personal. 
Die Swiss will einen Abbau bei ihrem Personal. 
sda

Die Swiss kämpft weiterhin mit zu vielen Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern. Um den Personalbestand zu senken, bietet die Lufthansa-Tochter nun Prämien für freiwillige Kündigungen und andere Massnahmen an.

Sven Ziegler

16.03.2026, 11:19

16.03.2026, 11:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swiss hat derzeit weiterhin zu viele Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter im Unternehmen.
  • Wer freiwillig kündigt, kann eine Austrittsprämie von bis zu 15’000 Franken erhalten.
  • Sollten freiwillige Lösungen nicht ausreichen, schliesst die Airline auch Kündigungen nicht aus.
Mehr anzeigen

Die Swiss versucht erneut, ihren Personalbestand in der Kabine zu verkleinern. Wie das Branchenportal «Aerotelegraph» berichtet, hat das Unternehmen seinen rund 4500 Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern eine interne Mitteilung geschickt, in der neue Massnahmen angekündigt werden.

Der Grund: Die Lufthansa-Tochter beschäftigt weiterhin mehr Kabinenpersonal als benötigt. Schon im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass rund 400 Kabinenmitglieder zu viel im Unternehmen sind.

Triebwerksprobleme und Pilotenmangel

Die Situation hängt laut Swiss mit mehreren Faktoren zusammen. In der Branche sorgen Triebwerksprobleme bei Flugzeugen sowie ein Mangel an Cockpitpersonal dafür, dass weniger Flüge durchgeführt werden können als ursprünglich geplant.

«Müssen Effizienz steigern». Swiss machte letztes Jahr 26 Prozent weniger Gewinn

«Müssen Effizienz steigern»Swiss machte letztes Jahr 26 Prozent weniger Gewinn

Dadurch verschiebt sich auch der Zeitpunkt, an dem der Personalbestand wieder ausgeglichen sein soll. Statt wie vorgesehen in der zweiten Hälfte dieses Jahres erwartet Swiss dies nun erst im Jahr 2027, heisst es laut dem Bericht in der internen Mitteilung.

Bis zu 15’000 Franken für freiwilligen Austritt

Um den Personalüberhang abzubauen, setzt die Airline auf freiwillige Lösungen. Die auffälligste Massnahme ist eine Austrittsprämie.

Wer zwischen dem 13. März und dem 30. April 2026 kündigt und das Unternehmen spätestens Ende August verlässt, erhält eine Pauschalentschädigung von 15’000 Franken bei einer Vollzeitstelle.

Für viele Flugbegleiter entspricht das mehreren Monatslöhnen. Das Einstiegsgehalt liegt laut Bericht derzeit bei rund 4000 Franken pro Monat, ohne Spesen und Zuschläge.

Neben der Kündigungsprämie nennt Swiss auch weitere Möglichkeiten, um den Personalbestand zu reduzieren. Dazu gehören längere unbezahlte Urlaube, Pensumsreduktionen oder ein verlängerter Mutterschaftsurlaub.

Kündigungen nicht ausgeschlossen

Auch das Modell «Study & Fly», bei dem Studierende neben dem Studium in der Kabine arbeiten, soll stärker genutzt werden.

Das Management macht jedoch auch deutlich, dass freiwillige Lösungen nicht zwingend ausreichen könnten. In der Mitteilung heisst es laut «Aerotelegraph», dass Kündigungen «in letzter Konsequenz nicht ausgeschlossen» seien, falls der Personalüberhang nicht anders reduziert werden könne.

Swiss betont gleichzeitig, man habe sich diesen Schritt «sehr sorgfältig überlegt». Ziel sei es, den Personalbestand möglichst rasch, effektiv und gezielt zu reduzieren.

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Seit 25 Jahren hat blue News Redaktorin Fabienne Berner Angst vorm Fliegen. Deshalb nahm sie an einem Flugangst-Seminar teil. Wie so ein Coaching abläuft und ob es auch etwas geholfen hat, erfährst du im Video.

09.04.2025

Mehr aus der Wirtschaft

Detailhandel. Migros bündelt Medbase vollständig beim Genossenschafts-Bund

DetailhandelMigros bündelt Medbase vollständig beim Genossenschafts-Bund

Energie. Brent-Ölpreis steigt auf knapp 105 US-Dollar

EnergieBrent-Ölpreis steigt auf knapp 105 US-Dollar

Prozess um 27-Millionen-Projekt. Luxusvilla, Milliarden und Politik – Mega-Zoff in Zug landet vor Gericht

Prozess um 27-Millionen-ProjektLuxusvilla, Milliarden und Politik – Mega-Zoff in Zug landet vor Gericht

Meistgelesen

Grosse Wut gegen Bundesrätin Baume-Schneider wegen Krankenkassen-Reform
In der gefährlichsten Meerenge der Welt macht ein Grieche das grosse Geschäft
Goldie Hawn (80) stiehlt allen die Show
Darum holte Sean Penn seinen Oscar nicht ab
Swiss bietet Angestellten 15'000 Franken, wenn sie jetzt kündigen