Swiss bietet Angestellten 15'000 Franken, wenn sie jetzt kündigen

Zu viel PersonalSwiss bietet Angestellten 15'000 Franken, wenn sie jetzt kündigen
Sven Ziegler
16.3.2026
Die Swiss kämpft weiterhin mit zu vielen Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern. Um den Personalbestand zu senken, bietet die Lufthansa-Tochter nun Prämien für freiwillige Kündigungen und andere Massnahmen an.
Die Swiss versucht erneut, ihren Personalbestand in der Kabine zu verkleinern. Wie das Branchenportal «Aerotelegraph» berichtet, hat das Unternehmen seinen rund 4500 Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern eine interne Mitteilung geschickt, in der neue Massnahmen angekündigt werden.
Der Grund: Die Lufthansa-Tochter beschäftigt weiterhin mehr Kabinenpersonal als benötigt. Schon im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass rund 400 Kabinenmitglieder zu viel im Unternehmen sind.
Dadurch verschiebt sich auch der Zeitpunkt, an dem der Personalbestand wieder ausgeglichen sein soll. Statt wie vorgesehen in der zweiten Hälfte dieses Jahres erwartet Swiss dies nun erst im Jahr 2027, heisst es laut dem Bericht in der internen Mitteilung.
Bis zu 15’000 Franken für freiwilligen Austritt
Um den Personalüberhang abzubauen, setzt die Airline auf freiwillige Lösungen. Die auffälligste Massnahme ist eine Austrittsprämie.
Wer zwischen dem 13. März und dem 30. April 2026 kündigt und das Unternehmen spätestens Ende August verlässt, erhält eine Pauschalentschädigung von 15’000 Franken bei einer Vollzeitstelle.
Für viele Flugbegleiter entspricht das mehreren Monatslöhnen. Das Einstiegsgehalt liegt laut Bericht derzeit bei rund 4000 Franken pro Monat, ohne Spesen und Zuschläge.
Neben der Kündigungsprämie nennt Swiss auch weitere Möglichkeiten, um den Personalbestand zu reduzieren. Dazu gehören längere unbezahlte Urlaube, Pensumsreduktionen oder ein verlängerter Mutterschaftsurlaub.
Kündigungen nicht ausgeschlossen
Auch das Modell «Study & Fly», bei dem Studierende neben dem Studium in der Kabine arbeiten, soll stärker genutzt werden.
Das Management macht jedoch auch deutlich, dass freiwillige Lösungen nicht zwingend ausreichen könnten. In der Mitteilung heisst es laut «Aerotelegraph», dass Kündigungen «in letzter Konsequenz nicht ausgeschlossen» seien, falls der Personalüberhang nicht anders reduziert werden könne.
Swiss betont gleichzeitig, man habe sich diesen Schritt «sehr sorgfältig überlegt». Ziel sei es, den Personalbestand möglichst rasch, effektiv und gezielt zu reduzieren.
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