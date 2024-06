Swiss führt neue Gebühren ein – Flüge werden teurer

Swiss-Flüge werden teurer.

Ab dem kommenden Jahr werden Swiss-Flüge teurer. Die Fluggesellschaft führt eine Umweltabgabe ein.

Die Swiss führt eine neue Umweltabgabe ein.

Passagieren wird diese automatisch berechnet.

Die Gebühr gilt ab Januar 2025.

Die Fluggesellschaft Swiss hat gemeinsam mit anderen Airlines der Lufthansa Gruppe eine Umweltgebühr eingeführt, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu finanzieren. Diese neue Gebühr gilt für alle Flüge ab Flughäfen in der Schweiz, der EU, Grossbritannien und Norwegen ab dem 1. Januar 2025, wie der «Blick» schreibt.

Die sogenannte «Environmental Cost Surcharge» wird automatisch in den Ticketpreis eingerechnet. Auf Kurz- und Mittelstreckenflügen beträgt der Zuschlag in der Economy Class 1 bis 5 Franken und in der Business Class 1,50 bis 7 Franken.

Für Langstreckenflüge liegen die Zuschläge höher: In der Economy Class kommen 6 bis 12 Franken hinzu, in der Premium Economy 9 bis 18 Franken, in der Business Class 18 bis 36 Franken und in der First Class 36 bis 72 Franken. Diese Gebühr gilt pro Flugsegment, also für jede Teilstrecke zwischen zwei Flughäfen.

Zusätzliche Kosten sollen gedeckt werden

Die neue Gebühr ist nicht freiwillig, sie wird allen Passagieren bei der Buchung berechnet. Zudem ersetzt sie laut «Blick» nicht die bestehenden «Green Fares». Bei diesen können Passagiere freiwillig einen höheren Preis zahlen.

Die Swiss erklärt dem «Blick», dass diese Gebühr die zusätzlichen Kosten decken soll, die durch Umweltvorschriften der EU entstehen.

Dazu gehören das SAF-Mandat, das die Nutzung nachhaltiger Flugkraftstoffe vorschreibt, sowie Anpassungen des europäischen Emissionshandelssystems. Dieses System setzt eine Obergrenze für die Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen fest und erlaubt den Handel mit Emissionszertifikaten.