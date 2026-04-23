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Fliegen nur noch mit Rucksack Swiss führt neuen Billig-Tarif ein und streicht freien Handgepäckkoffer

SDA

23.4.2026 - 13:44

Der neue Tarif beinhaltet nur noch Gepäck, das unter den Sitz passt.
Der neue Tarif beinhaltet nur noch Gepäck, das unter den Sitz passt.
Sven Hoppe/dpa

Die Lufthansa-Gruppe führt einen neuen Einstiegstarif ohne klassischen Kabinenkoffer ein – auch bei der Swiss. Passagiere dürfen künftig nur noch einen kleinen persönlichen Gegenstand gratis mitnehmen.

Keystone-SDA

23.04.2026, 13:44

23.04.2026, 13:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lufthansa führt einen neuen «Economy Basic»-Tarif ein, bei dem auf Kurz- und Mittelstrecken nur noch ein kleiner persönlicher Gegenstand kostenlos erlaubt ist.
  • Der Tarif gilt zunächst auf ausgewählten Strecken und ist ab 28. April für Reisen ab dem 19. Mai buchbar.
  • Das Unternehmen begründet die Änderung mit verändertem Passagierverhalten und sieht darin eine günstige Option für Tagesreisende.
  • Konsumentenschützer kritisieren strengere Handgepäckregeln und fordern ein Recht auf zusätzliches Handgepäck.
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Die Lufthansa streicht auf ihren Kurz- und Mittelstreckenflügen die bislang kostenfreie Mitnahme eines kleinen Kabinenkoffers. Sie führt bei allen Airlines der Gruppe – also auch der Swiss – einen neuen «Economy Basic»-Einstiegstarif ein, der einen kleinen persönlichen Gegenstand wie eine Laptop-Tasche oder einen Rucksack enthalte.

Entsprechende Tickets für zunächst ausgewählte Strecken seien ab dem 28. April für Reisen ab dem 19. Mai buchbar, teilte das Unternehmen mit. Lufthansa begründet den Schritt mit dem veränderten Verhalten der Passagiere.

Gerade für Tagesreisende bilde der neue Tarif eine zusätzliche Wahlmöglichkeit zum attraktiven Einstiegspreis. Der persönliche Gegenstand darf höchstens 40x30x15 Zentimeter gross sein. Zusätzliches Hand- oder Aufgabegepäck könne als Zusatzleistung flexibel ab 15 Euro zugebucht werden.

Klagen der Konsumentenschützer

Mit dem Light-Angebot begibt sich Lufthansa auf das Angebotsniveau der Air France aber auch von Billigfliegern wie Norwegian Air, Ryanair, Transavia, Volotea, Easyjet, Wizz oder Vueling. Diese letztgenannten Gesellschaften sind vom europäischen Konsumentenverband BEUC wegen ihrer strengen Handgepäckregeln abgemahnt worden.

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Die Konsumentenschützer wollen auch mit Prozessen erreichen, dass jeder Passagier neben dem persönlichen Gegenstand noch einen Handgepäckkoffer mit in die Kabine nehmen darf. Dies sei «angemessen».

Das lehnt unter anderem der Airline-Verband A4E ab, dem auch die Lufthansa angehört. Der Verband argumentiert, dass die Billigtarife mit einem Mini-Gepäckstück millionenfach von Konsumenten gebucht würden. Sie dürften nicht gezwungen werden, für Leistungen zu bezahlen, die sie gar nicht benötigten.

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