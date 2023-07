Wer im Internet surfen will, muss extra zahlen. Eine Message schreiben ist dagegen auf Swiss-Langstreckenflügen künftig kostenlos. Bild: Swiss

Die Swiss dockt im Internet-Zeitalter an: Auf Langstreckenflügen steht Passagieren künftig gratis Wi-Fi zur Verfügung. Zum Netflixen reicht das Angebot aber nicht aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swiss-Passagiere erhalten ab kommendem Mittwoch Gratis-Internet an Bord.

Der Service sei auf Langstreckenflügen und für die Nutzung von Messengerdiensten vorgesehen, teilt die Airline mit.

Wer andere Internet-Dienste nutzen will, muss bezahlen. Mehr anzeigen

Andere Airlines haben es vorgemacht. Nun führt auch die Swiss kostenloses Wi-Fi an Bord ein – zumindest auf Langstreckenflügen.

Der neue Service stehe ab kommendem Mittwoch, 2. August, in allen Reiseklassen zu Verfügung, teilte die Swiss am Freitag mit.

Das Angebot ist für Messengerdienste wie Whatsapp, Threema, Facebook-Messanger und Co. gedacht. Diese könne man unbegrenzt nutzen, heisst es in der Mitteilung. Wer aber nur schon im Internet surfen will, muss extra bezahlen.

«Das Surfen auf Internetseiten, die Nutzung eines E-Mail-Programms oder von Social-Media-Plattformen» koste zusätzlich, teilt die Swiss mit. Erhältlich sind zwei verschiedene Pakete, wobei das teurere 35 Franken kostet. Dafür ist es für die gesamte Flugdauer gültig. In der First Class und für HON Circle Members ist dieses Angebot gratis inbegriffen.

Es gibt aber noch eine weitere Einschränkung. Die Nutzung von Videostreaming-Diensten sei deaktiviert, heisst es in der Mitteilung. Dies wegen der dabei anfallenden grossen Datenmenge. Man wolle die Bandbreite damit «allen Passagieren gleichermassen zur Verfügung» stellen, heisst es zur Begründung.