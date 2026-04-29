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Ende September ist Schluss Swiss streicht Duty-Free-Verkauf im Flugzeug

SDA

29.4.2026 - 10:19

Die Swiss stellt den Zollfreiverkauf in Flugzeugen per Ende September ein.
Die Swiss stellt den Zollfreiverkauf in Flugzeugen per Ende September ein.
Keystone

Shopping über den Wolken gehört bei Swiss bald der Vergangenheit an. Die Nachfrage nach Bordverkäufen ist stark gesunken. Das Sortiment wird in den digitalen Shop verlagert.

Keystone-SDA

29.04.2026, 10:19

Die Swiss stellt den Zollfreiverkauf in Flugzeugen per Ende September ein. Grund dafür sei die sinkende Nachfrage, teilt die Fluggesellschaft am Mittwoch in einem Communiqué mit.

«Immer weniger Gäste kaufen an Bord ein. Immer mehr Passagiere recherchieren Produkte heute zu Hause, vergleichen Preise online und kaufen ein, bevor sie überhaupt am Flughafen ankommen», schreibt die Lufthansa-Tochter. «Der spontane Griff zum Duty-Free-Wagen an Bord ist die Ausnahme geworden – nicht mehr die Regel.» Die Swiss ziehe daraus die Konsequenzen und beende den Bordverkauf per Ende September.

Das Angebot werde mit einer grösseren Auswahl in den digitalen «Worldshop» von Miles & More verlagert, heisst es weiter. Neben Tassen, Trolleys oder Flugzeugmodellen im Swiss-Design würden dort auch exklusive Möbelstücke und Accessoires angeboten, die aus ausgemusterten Swiss-Flugzeugen hergestellt seien.

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