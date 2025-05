Mit «beem» will Swisscom eine neue Ära der Cybersicherheit einläuten. Swisscom

Unternehmen in der Schweiz werden immer öfters Ziel von Cyberangriffen. Swisscom reagiert darauf mit einer Innovation: Die Sicherheitslösung «beem» verlegt den Schutz direkt ins Netz – und soll Geschäftskund*innen künftig umfassender vor digitalen Gefahren schützen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swisscom lanciert mit «beem» eine neue Sicherheitslösung, die Cybersecurity direkt ins Netz verlagert.

Der Datenverkehr durchläuft automatisch zahlreiche Sicherheits-Checks.

Weltweit gibt es laut der Swisscom kein vergleichbares Angebot. Mehr anzeigen

Auf einer meterlangen Grossbildanzeige leuchten rote und grüne Grafiken. Vor ihr sitzen mehrere Mitarbeitende im Grossraumbüro konzentriert an Bildschirmen. Es ist ziemlich still, als die Medienschaffenden hier im Operations Control Center der Swisscom eintreffen. Von hier aus überwacht Swisscom alle IT-Systeme und Netze der Swisscom schweizweit. Und hier kündet der Swisscom-CEO Christoph Aeschlimann vor Medienschaffenden an, was er «the next big thing» in der Cybersecurity nennt.

Swisscom will nämlich Geschäftskund*innen besser gegen Cyberangriffe schützen. Denn Schweizer Unternehmen stehen unter Dauerbeschuss. Immer wieder ist in Medien von Cyberangriffen zu lesen. Swisscom selbst spricht von 200 Millionen Angriffsversuchen auf ihre Infrastruktur monatlich.

Drei Jahre lang hätten darum Mitarbeitende an einer Neuerung gearbeitet, mit der Swisscom «eine neue Ära der Cybersecurity» einläuten möchte. Swisscom möchte Cybersicherheit nämlich direkt in ihre Netzinfrastruktur integrieren. «beem» nennt Swisscom das. Der Schutz vor Cyberkriminalität findet so nicht mehr primär auf dem Gerät oder an einem Standort statt, sondern direkt im Netz. Geschäftskund*innen verbinden sich also nicht mehr direkt mit dem Internet, sondern mit «beemNet» – einer Art Tor zum Internet.

Das Operation Control Center der Swisscom. Von hier aus werden alle IT-Systeme und Netze der Swisscom überwacht. blue News

Alle Daten, die man schickt oder empfängt, durchlaufen im beemNet automatisch zahlreiche Sicherheitschecks. Beem schütze so direkt alle Benutzer*innen, Geräte und Standorte, damit auch im Homeoffice und in öffentlichen WLANs sicher gearbeitet werden könne.

Direkt im Netz könnte der Datenverkehr besser überprüft werden, als wenn das erst durch lokale Schutzprogramme passiere. Heute sei die Cybersicherheit bei Firmen oft an Standorte geknüpft. Das nütze aber nichts, wenn die Daten in der Cloud seien und man von ausserhalb auf sie zugreife. Zudem würden die Sicherheitsvorkehrungen bei beem laufend auf aktuelle Cybergefahren angepasst werden. Wehrt beem eine Cyberattacke ab, erhalten die Kund*innen direkt eine Pushbenachrichtigung.

Laut Swisscom handelt es sich bei beem um eine einzigartige Kombination aus Sicherheit und Internetzugang. Weltweit gebe es kein vergleichbares Angebot.

beem gebe es erstmals nur für Geschäftskund*innen. Privatkund*innen könnten bereits auf verschiedene Schutzfilter zurückgreifen, die in Abos inbegriffen sind. Unternehmen können zudem selbst entscheiden, wie viel Schutz sie brauchen – je nach Grösse, Branche oder Standorte. Auch lassen sich Benutzer*innen ohne Mobile-Abos von Swisscom schützen.

Ein garantierter Schutz gebe es aber auch mit beem nicht. Falls was schiefgeht, liegt die Haftung am Ende immer noch bei den Kund*innen.