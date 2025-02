Der Swissmetal-Standort in Reconvilier. (Archivbild) sda

Swissmetal wird den Standort in Dornach bis Ende Juli schliessen und die Produktion nach Reconvilier verlagern, um die Effizienz zu steigern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swissmetal schliesst den Standort in Dornach (SO) bis Ende Juli und verlagert die Produktion nach Reconvilier (BE)

Von den 54 Mitarbeitenden in Dornach sind etwa 35 von der Umstrukturierung betroffen: Die Zahl der Entlassungen wird Mitte März bekannt gegeben.

Das Unternehmen will durch die Konzentration auf Reconvilier Kosten senken und profitables Wachstum sichern. Mehr anzeigen

Swissmetal plant, den Standort in Dornach (SO) bis Ende Juli zu schliessen und die Aktivitäten auf den Standort in Reconvilier (BE) zu konzentrieren. Das Unternehmen beabsichtigt, so viele Arbeitsplätze wie möglich in den Berner Jura zu verlagern, wo derzeit 82 Personen beschäftigt sind, berichtet Keystone-SDA.

Ziel ist es, die Auswirkungen der Umstrukturierung auf etwa 35 der 54 Mitarbeiter in Dornach zu minimieren. Die Verlagerungen sollen zwischen April und Juli stattfinden, und die Anzahl der Entlassungen wird Mitte März bekannt gegeben.

Diese Umstrukturierung ermöglicht es Swissmetal, die Kosten erheblich zu senken und sich auf den Standort in Reconvilier zu konzentrieren, um dort profitables Wachstum zu erzielen.

Bereits 2019 hatte das Unternehmen angekündigt, den Standort in Dornach aufzugeben, kurz nachdem es Baoshida Swissmetal mit seinen Standorten im Berner Jura und im Kanton Solothurn übernommen hatte. Der Bürgermeister von Dornach sah damals in der angekündigten Umstrukturierung eine Chance für die weitere Entwicklung der Stadt, die keine grossen Landreserven mehr hatte.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.