  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Chinesischer Shopping-Gigant Temu setzt jetzt auf Swissness – doch noch will keiner mitmachen

Sven Ziegler

15.9.2025

Die umstrittene Plattform Temu mischt den Online-Markt auf.
Die umstrittene Plattform Temu mischt den Online-Markt auf.
Hannes P Albert/dpa

Die chinesische Shopping-App Temu öffnet ihre Plattform neu für Anbieter aus der Schweiz. Doch der Start gestaltet sich holprig: Mit Brack sagt einer der grössten Onlinehändler bereits Nein.

Sven Ziegler

15.09.2025, 06:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Temu will mit dem Modell «Local to Local» in der Schweiz Fuss fassen und lokale Händler einbinden.
  • Brack lehnt eine Zusammenarbeit ab, Experten sehen darin keine Überraschung.
  • Temu kämpft mit dem Ruf als Billigplattform und regulatorischen Veränderungen beim Zoll.
Mehr anzeigen

Die chinesische Onlineplattform Temu, bekannt für Tiefstpreise und Massenimporte, versucht in der Schweiz einen Imagewechsel. Wie die «NZZ» berichtet, startet Temu heute Montag ein Angebot, bei dem nicht nur Waren aus China geliefert werden, sondern auch Schweizer Händler ihre Produkte über die App verkaufen können. Das Modell nennt sich «Local to Local» und soll kürzere Lieferzeiten sowie mehr Auswahl bringen.

Die Ambitionen sind hoch: Vier von fünf Bestellungen in Europa sollen langfristig von lokalen Anbietern stammen. Doch gleich zu Beginn gibt es Gegenwind. Brack Alltron, einer der grössten Schweizer Onlinehändler mit über einer Milliarde Franken Umsatz, hat eine Kooperation klar abgelehnt. «Eine Zusammenarbeit mit einem Marktplatz-Anbieter passt nicht zu unserer strategischen Ausrichtung», teilte das Unternehmen mit.

Temu ist in der Schweiz nicht der Platzhirsch

Für E-Commerce-Experte David Morant vom Beratungsunternehmen Carpathia ist die Absage keine Überraschung: «Es war etwas naiv von Temu zu glauben, dass sie ein Unternehmen wie Brack an Bord holen können», sagt er gegenüber der «NZZ». Dennoch sei der Schritt nachvollziehbar. Temu wolle nach dem Einstieg mit Billigprodukten nun hochwertigere Waren anbieten und damit Amazon und Galaxus herausfordern.

Von solchen Grössen ist Temu aber noch entfernt. Laut Carpathia setzte die Plattform im vergangenen Jahr in der Schweiz rund 700 Millionen Franken um – weniger als Amazon (900 Mio.) und weit hinter Galaxus (3,2 Mrd.). Morant rechnet zudem mit einer Abkühlung des Wachstums. Und er zweifelt, ob Schweizer Händler Temu nutzen wollen: «Das Risiko eines Reputationsverlusts ist real.»

Frisches Fleisch, Süssigkeiten, Getränke. Temu verkauft nun Lebensmittel – und plant Expansion in die Schweiz

Frisches Fleisch, Süssigkeiten, GetränkeTemu verkauft nun Lebensmittel – und plant Expansion in die Schweiz

Ein weiterer Grund für den Strategiewechsel sind strengere Zollregeln. Temu verschickt derzeit täglich Abertausende Kleinstpakete aus China, häufig so verpackt, dass sie unter der Freigrenze bleiben. Doch diese Schlupflöcher werden geschlossen: In den USA hat Donald Trump die Regelung bereits abgeschafft, in der EU und der Schweiz fallen neue Abgaben an. Lokale Händler und Lagerhäuser sollen helfen, die Kosten in den Griff zu bekommen.

Temu arbeitet nach eigenen Angaben bereits in mehr als 30 Ländern mit dem «Local to Local»-Ansatz, unter anderem in Deutschland, Italien und den USA. In der Schweiz ist die Post zwar in die Paketabwicklung eingebunden, eine direkte Vereinbarung gibt es jedoch nicht. Temu-Sendungen laufen über das Post-Joint-Venture Asendia.

Ob Temu mit seiner Strategie Erfolg haben wird, bleibt offen. Denn teurere lokale Produkte könnten den bisherigen Preisvorteil zunichtemachen – und damit das, was die Plattform gross gemacht hat.

Mehr aus der Wirtschaft

Chef verdient 333 Mal mehr. Topmanager kassieren Millionen – Mitarbeitende bleiben auf der Strecke

Chef verdient 333 Mal mehrTopmanager kassieren Millionen – Mitarbeitende bleiben auf der Strecke

Fusionen geplant. Migros bereitet den grossen Umbau vor – und will mit Tabu brechen

Fusionen geplantMigros bereitet den grossen Umbau vor – und will mit Tabu brechen

Internet. US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI in Suchmaschine

InternetUS-Medienkonzern verklagt Google wegen KI in Suchmaschine

Meistgelesen

«Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk
Stars lästern über Trump – und die Halle tobt
Migros bereitet den grossen Umbau vor – und will mit Tabu brechen
Dahlmeiers Bergung läuft – Mutter rührt mit «Brücke ins Paradies»
Trump wütet vor der Kamera und kündigt «grosse Untersuchung» an