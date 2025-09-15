Die umstrittene Plattform Temu mischt den Online-Markt auf. Hannes P Albert/dpa

Die chinesische Shopping-App Temu öffnet ihre Plattform neu für Anbieter aus der Schweiz. Doch der Start gestaltet sich holprig: Mit Brack sagt einer der grössten Onlinehändler bereits Nein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Temu will mit dem Modell «Local to Local» in der Schweiz Fuss fassen und lokale Händler einbinden.

Brack lehnt eine Zusammenarbeit ab, Experten sehen darin keine Überraschung.

Temu kämpft mit dem Ruf als Billigplattform und regulatorischen Veränderungen beim Zoll. Mehr anzeigen

Die chinesische Onlineplattform Temu, bekannt für Tiefstpreise und Massenimporte, versucht in der Schweiz einen Imagewechsel. Wie die «NZZ» berichtet, startet Temu heute Montag ein Angebot, bei dem nicht nur Waren aus China geliefert werden, sondern auch Schweizer Händler ihre Produkte über die App verkaufen können. Das Modell nennt sich «Local to Local» und soll kürzere Lieferzeiten sowie mehr Auswahl bringen.

Die Ambitionen sind hoch: Vier von fünf Bestellungen in Europa sollen langfristig von lokalen Anbietern stammen. Doch gleich zu Beginn gibt es Gegenwind. Brack Alltron, einer der grössten Schweizer Onlinehändler mit über einer Milliarde Franken Umsatz, hat eine Kooperation klar abgelehnt. «Eine Zusammenarbeit mit einem Marktplatz-Anbieter passt nicht zu unserer strategischen Ausrichtung», teilte das Unternehmen mit.

Temu ist in der Schweiz nicht der Platzhirsch

Für E-Commerce-Experte David Morant vom Beratungsunternehmen Carpathia ist die Absage keine Überraschung: «Es war etwas naiv von Temu zu glauben, dass sie ein Unternehmen wie Brack an Bord holen können», sagt er gegenüber der «NZZ». Dennoch sei der Schritt nachvollziehbar. Temu wolle nach dem Einstieg mit Billigprodukten nun hochwertigere Waren anbieten und damit Amazon und Galaxus herausfordern.

Von solchen Grössen ist Temu aber noch entfernt. Laut Carpathia setzte die Plattform im vergangenen Jahr in der Schweiz rund 700 Millionen Franken um – weniger als Amazon (900 Mio.) und weit hinter Galaxus (3,2 Mrd.). Morant rechnet zudem mit einer Abkühlung des Wachstums. Und er zweifelt, ob Schweizer Händler Temu nutzen wollen: «Das Risiko eines Reputationsverlusts ist real.»

Ein weiterer Grund für den Strategiewechsel sind strengere Zollregeln. Temu verschickt derzeit täglich Abertausende Kleinstpakete aus China, häufig so verpackt, dass sie unter der Freigrenze bleiben. Doch diese Schlupflöcher werden geschlossen: In den USA hat Donald Trump die Regelung bereits abgeschafft, in der EU und der Schweiz fallen neue Abgaben an. Lokale Händler und Lagerhäuser sollen helfen, die Kosten in den Griff zu bekommen.

Temu arbeitet nach eigenen Angaben bereits in mehr als 30 Ländern mit dem «Local to Local»-Ansatz, unter anderem in Deutschland, Italien und den USA. In der Schweiz ist die Post zwar in die Paketabwicklung eingebunden, eine direkte Vereinbarung gibt es jedoch nicht. Temu-Sendungen laufen über das Post-Joint-Venture Asendia.

Ob Temu mit seiner Strategie Erfolg haben wird, bleibt offen. Denn teurere lokale Produkte könnten den bisherigen Preisvorteil zunichtemachen – und damit das, was die Plattform gross gemacht hat.