  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nachfrage geht zurück Tesla bringt billigere Modelle auf den Markt – das steckt dahinter

SDA

8.10.2025 - 01:34

Ursprünglich hatte Tesla-Firmenchef Elon Musk ein günstigeres Fahrzeug in Aussicht gestellt. (Archivbild)
Ursprünglich hatte Tesla-Firmenchef Elon Musk ein günstigeres Fahrzeug in Aussicht gestellt. (Archivbild)
Keystone

Tesla führt in den USA abgespeckte «Standard»-Versionen des Model 3 und Model Y ein. Die Reichweite schrumpft, einige Funktionen entfallen – dafür sinkt der Einstiegspreis. Hintergrund sind der Wegfall der 7500-Dollar-Förderung und wachsende Konkurrenz.

Keystone-SDA

08.10.2025, 01:34

08.10.2025, 10:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tesla führt in den USA neue «Standard»-Versionen des Model 3 und des Model Y mit kürzerer Reichweite und reduzierter Ausstattung ein.
  • Die Einstiegspreise liegen beim Model 3 bei rund 37'000 US-Dollar und beim Model Y bei gut 40'000 US-Dollar.
  • Nach dem Wegfall der Steuergutschrift von 7'500 US-Dollar per 30. September erwarten Expertinnen und Experten einen Nachfragerückgang, obwohl Tesla im letzten Quartal 497'099 Fahrzeuge auslieferte.
Mehr anzeigen

Tesla hat in den USA etwas günstigere abgespeckte Versionen seiner beiden wichtigsten Modelle 3 und Y eingeführt. Der Elektroauto-Vorreiter handelt damit nach dem Wegfall von Kaufanreizen im wichtigen Heimatmarkt und angesichts verstärkter Konkurrenz.

Tesla brachte in den USA nun eine «Standard»-Version der Modelle 3 und Y auf den Markt. Bei den «Standard»-Versionen ist die Reichweite etwas kürzer und einige Funktionen fallen weg. Äusserlich sehen die Wagen ähnlich aus wie die teureren Versionen.

Ursprünglich hatte Firmenchef Elon Musk ein günstigeres Fahrzeug zum Preis ab 25'000 US-Dollar (rund 20'000 Franken) in Aussicht gestellt. Doch im vergangenen Jahr entschied er, kein komplett neues billigeres Modell mit einem innovativen Produktionsverfahren zu entwickeln, sondern eine abgespeckte Version bereits bekannter Wagen zu verkaufen. Beim Model 3 startet der Preis bei rund 37'000 Dollar. Beim Model Y sind es bei der «Standard»-Version gut 40'000 Dollar. Das neue Fertigungssystem soll dagegen beim geplanten spezialisierten Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale zum Einsatz kommen.

Vorgezogene Autokäufe

US-Präsident Donald Trump und seine Regierung hatten dafür gesorgt, dass zum 30. September in den USA die Steuervergünstigung von 7500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos wegfiel. Tesla bescherte das im vergangenen Quartal bei den Auslieferungen einen überraschend starken Sprung auf 497'099 Fahrzeuge weltweit. Das war im Jahresvergleich ein Plus von 7,4 Prozent – nachdem die Verkäufe im ersten Halbjahr gefallen waren. Marktexperten gehen jedoch von davon aus, dass mit vielen vorgezogenen Käufen der Absatz nun wieder unter Druck geraten dürfte.

Musk behauptet unterdessen, dass Autoverkäufe für Tesla künftig nicht mehr so wichtig sein würden, weil die Zukunft des Unternehmens bei Robotaxis und humanoiden Robotern liege.

Meistgelesen

Geheimpapier sorgt im Bund für Nervosität auf höchster Ebene
Achtung, Falle – was du im Auto besser nicht tun solltest
Trump kramt das vergessene Gesetz aus dem 18. Jahrhundert hervor – jetzt sorgt es für Angst
Russland soll laut Leak über 280’000 Soldaten verloren haben
Sportchef Duca und Coach Cereda verlassen Ambri nach «Dolchstoss» von Präsident Lombardi

Mehr aus dem Ressort

(Finanz)dienstleistung. Wettbewerb für neue Banknoten geht in nächste Runde

(Finanz)dienstleistungWettbewerb für neue Banknoten geht in nächste Runde

Sechs Varianten im Finale. So könnte die nächste 20-Franken-Note aussehen

Sechs Varianten im FinaleSo könnte die nächste 20-Franken-Note aussehen

Konjunktur. Industrieproduktion sinkt in Deutschland deutlich

KonjunkturIndustrieproduktion sinkt in Deutschland deutlich