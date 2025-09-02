Tesla will neuen Mega-Markt erobern – und schmiert völlig ab

Für Tesla und Elon Musk läuft es in Indien nicht nach Plan. sda

Der von Elon Musk lang ersehnte Markteintritt in Indien erweist sich als Reinfall. Seit Juli wurden nur rund 600 Tesla-Fahrzeuge bestellt – viel zu wenig für ein Land mit 1,45 Milliarden Einwohnern.

DPA Sven Ziegler

Seit Verkaufsstart Mitte Juli wurden in Indien nur etwa 600 Tesla bestellt.

Hohe Einfuhrzölle treiben den Preis weit über die Schmerzgrenze der Käufer.

Auch in der Schweiz schwächelt der Absatz, im August wurden nur 276 Teslas zugelassen. Mehr anzeigen

Der Elektropionier Tesla hat in Indien einen Fehlstart hingelegt. Seit dem offiziellen Verkaufsstart Mitte Juli verzeichnete der US-Konzern lediglich rund 600 Bestellungen, wie das Wirtschaftsportals Bloomberg berichtet. Zum Vergleich: Weltweit lieferte Tesla in der ersten Jahreshälfte 2025 diese Stückzahl im Schnitt alle vier Stunden aus.

Das Unternehmen will in diesem Jahr noch zwischen 350 und 500 Fahrzeuge nach Indien liefern. Die erste Fuhre aus Shanghai soll Anfang September eintreffen.

Strafzölle treiben Preise nach oben

Die schwache Nachfrage hat vor allem mit den hohen Einfuhrzöllen zu tun. Sie treiben den Preis für das günstigste Tesla-Modell auf über sechs Millionen Rupien – das entspricht knapp 55'000 Franken.

Laut Berechnungen von Jato Dynamics liegt die Kaufbereitschaft der meisten indischen Konsumenten jedoch bei maximal 2,2 Millionen Rupien.

Tesla-Chef Elon Musk hatte darauf gesetzt, dass die indische Regierung ihre Abgaben lockert – eine Hoffnung, die sich bislang nicht erfüllt hat. Im Gegenteil: Nach den jüngsten Strafzöllen der USA auf indische Exporte erscheint eine Entlastung noch unwahrscheinlicher.