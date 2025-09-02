Tesla will neuen Mega-Markt erobern – und schmiert völlig ab

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nur 600 Bestellungen Tesla will neuen Mega-Markt erobern – und schmiert völlig ab

Sven Ziegler

2.9.2025

Für Tesla und Elon Musk läuft es in Indien nicht nach Plan. 
Für Tesla und Elon Musk läuft es in Indien nicht nach Plan. 
sda

Der von Elon Musk lang ersehnte Markteintritt in Indien erweist sich als Reinfall. Seit Juli wurden nur rund 600 Tesla-Fahrzeuge bestellt – viel zu wenig für ein Land mit 1,45 Milliarden Einwohnern.

DPA

02.09.2025, 14:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Verkaufsstart Mitte Juli wurden in Indien nur etwa 600 Tesla bestellt.
  • Hohe Einfuhrzölle treiben den Preis weit über die Schmerzgrenze der Käufer.
  • Auch in der Schweiz schwächelt der Absatz, im August wurden nur 276 Teslas zugelassen.
Mehr anzeigen

Der Elektropionier Tesla hat in Indien einen Fehlstart hingelegt. Seit dem offiziellen Verkaufsstart Mitte Juli verzeichnete der US-Konzern lediglich rund 600 Bestellungen, wie das Wirtschaftsportals Bloomberg berichtet. Zum Vergleich: Weltweit lieferte Tesla in der ersten Jahreshälfte 2025 diese Stückzahl im Schnitt alle vier Stunden aus.

Das Unternehmen will in diesem Jahr noch zwischen 350 und 500 Fahrzeuge nach Indien liefern. Die erste Fuhre aus Shanghai soll Anfang September eintreffen.

Strafzölle treiben Preise nach oben

Die schwache Nachfrage hat vor allem mit den hohen Einfuhrzöllen zu tun. Sie treiben den Preis für das günstigste Tesla-Modell auf über sechs Millionen Rupien – das entspricht knapp 55'000 Franken.

Laut Berechnungen von Jato Dynamics liegt die Kaufbereitschaft der meisten indischen Konsumenten jedoch bei maximal 2,2 Millionen Rupien.

Tesla-Chef Elon Musk hatte darauf gesetzt, dass die indische Regierung ihre Abgaben lockert – eine Hoffnung, die sich bislang nicht erfüllt hat. Im Gegenteil: Nach den jüngsten Strafzöllen der USA auf indische Exporte erscheint eine Entlastung noch unwahrscheinlicher.

Mehr Wirtschaftsthemen

(Finanz)dienstleistung. Klarna-Investoren wollen mit Börsengang Kasse machen

(Finanz)dienstleistungKlarna-Investoren wollen mit Börsengang Kasse machen

Das musst du wissen. Wie du jetzt bei deiner Miete sparen kannst

Das musst du wissenWie du jetzt bei deiner Miete sparen kannst

Öl. Neue Pipeline soll mehr russisches Gas nach China bringen

ÖlNeue Pipeline soll mehr russisches Gas nach China bringen

Meistgelesen

Tennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus
Ferien-Hotspot schlägt Alarm – Wasser reicht nur noch für 10 Tage
Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen
Tesla will neuen Mega-Markt erobern – und schmiert völlig ab
Millionen Mail-Konten gehackt – so kannst du dich jetzt noch schützen