Neuer Rekord aufgestellt Warum der Goldpreis ausgerechnet jetzt explodiert

SDA

2.9.2025 - 09:52

Goldbarren werden teurer und immer teurer. (Symbolbild)
Goldbarren werden teurer und immer teurer. (Symbolbild)
Sven Hoppe/dpa

Gold hat in der Nacht auf Dienstag einen neuen Rekord aufgestellt. Erstmals überschritt der Preis für eine Feinunze die Marke von 3500 Dollar. Politische Unsicherheiten und Zinserwartungen sorgen für die Rally.

Keystone-SDA

02.09.2025, 09:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Goldpreis stieg in der Nacht auf Dienstag auf 3508,73 Dollar pro Feinunze – ein neuer Rekord.
  • Seit Ende 2024 hat sich der Kurs um rund ein Drittel verteuert, deutlich stärker als Aktien oder Bitcoin.
  • Gründe sind die Zinsspekulation in den USA, der Krieg in der Ukraine und politische Unsicherheit.
Mehr anzeigen

Gold war in der Nacht auf Dienstag kurzzeitig so teuer wie noch nie. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg gegen 4 Uhr um knapp ein Prozent auf 3508,73 Dollar und erreichte damit den bisher höchsten Stand. Mit dem Rekordhoch krönte der Goldpreis seine jüngste Rally, mit der er seine monatelange Seitwärtsbewegung zwischen 3200 und 3400 US-Dollar beendet hatte.

Das Rekordniveau konnte der Goldpreis nicht ganz halten. Zuletzt legte der Kurs noch um rund ein halbes Prozent auf 3494 Dollar zu und lag damit wieder etwas unter dem bisherigen Rekordhoch von rund 3500 Dollar aus dem April.

Gold gehört in diesem Jahr zu einer der gefragtesten Anlagen. Seit Ende 2024 legte der Preis um rund ein Drittel zu. Zum Vergleich: Der Bitcoin verteuerte sich im gleichen Zeitraum um lediglich knapp acht Prozent und der Dax zog um rund ein Fünftel an.

Gold als sicherer Zufluchtsort in unsicheren Zeiten

Experten führten die jüngsten Gewinne beim Gold primär auf die Erwartung einer Leitzinssenkung in den USA zurück. Gold wird zudem von vielen Investoren als relativ sicherer Zufluchtsort in politisch unsicheren Zeiten eingestuft. So lässt zum einen der unvermindert andauernde, russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Anleger zu dem Edelmetall greifen.

Zum anderen sorgen sich die Anleger auch um die politische Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, die nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern auch die Folgen der US-Zollpolitik für die Inflation im Blick behalten muss. US-Präsident Donald Trump gilt als vehementer Verfechter niedrigerer Zinsen und hat zuletzt mit der angestrebten Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook den Druck auf die Notenbank erhöht.

