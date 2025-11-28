  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zwangsversteigerung angesetzt Familienstreit bringt Zürcher Schoggi-Dynastie in Bedrängnis

Sven Ziegler

28.11.2025

Um die Confiserie Teuscher ist ein riesiger Streit entbrannt. (Symbolbild)
Um die Confiserie Teuscher ist ein riesiger Streit entbrannt. (Symbolbild)
IMAGO/Funke Foto Services

Die Traditions-Confiserie Teuscher steckt erneut in Turbulenzen: Die Zürcher Liegenschaft an der Storchengasse wird im Februar zwangsversteigert. Hinter dem Schritt steckt ein eskalierter Familienstreit – und eine offene Hypothek.

Redaktion blue News

28.11.2025, 09:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die historische Teuscher-Liegenschaft in Zürich kommt am 19. Februar 2026 wieder unter den Hammer.
  • Auslöser ist ein zerstrittenes Darlehen zwischen Patron Adolf Teuscher und seinem Neffen Raphael Rubio.
  • Neu verlangt die UBS als Grundpfandgläubigerin die Zwangsverwertung der Immobilie.
Mehr anzeigen

Der Konflikt um die Traditions-Confiserie Teuscher erlebt die nächste Eskalation: Die Liegenschaft an der Storchengasse 9 im Zürcher Kreis 1 – Standort der Confiserie Madeleine, früher Teuscher – wird im Februar erneut zwangsversteigert. Das geht aus dem aktuellen Amtsblatt hervor, wie zunächst der «Tages-Anzeiger» berichtete. Der Schätzwert liegt unverändert bei 8,4 Millionen Franken.

Bereits im Juni war ein erster Termin angesetzt, damals wurde die Versteigerung in letzter Minute abgeblasen. Teuscher-Erbe Raphael Rubio hatte sich kurz vor Beginn mit seinem Onkel Adolf Teuscher geeinigt. Was hinter den Kulissen passierte, blieb offen. Nun kommt die Immobilie erneut unter den Hammer – diesmal auf Verlangen der UBS, welche die Hypothek hält.

Streit wird seit Jahren ausgetragen

Der Streit zwischen Patron Teuscher und seinem Neffen schwelt seit Jahren. Rubio hatte die Zürcher Filialen 2024 in «Madeleine» umbenannt – benannt nach seiner Mutter –, worauf Teuscher die Belieferung mit den bekannten Champagner-Truffes stoppte. Rückzahlungen eines Darlehens, das Rubio für den Kauf der Liegenschaft benötigte, blieben laut Teuscher aus. Das führte zunächst zu einer Betreibung, nun greift die Bank ein.

«Was dort abgeht, ist kriminell». Jetzt packen Mitarbeiter der wankenden Traditions-Matratzenfirma aus

«Was dort abgeht, ist kriminell»Jetzt packen Mitarbeiter der wankenden Traditions-Matratzenfirma aus

Die Folgen sind beträchtlich: Rubio verliert nicht nur die Ausnahmestellung im Teuscher-Netzwerk, sondern steht erneut vor einer drohenden Verwertung seines wichtigsten Standorts. Teuscher selbst – Betreiber der Cafés Felix sowie internationaler Filialen in den USA, Asien und im Nahen Osten – schweigt zu den Vorgängen. Rubio war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Am 19. Februar 2026 um 10 Uhr entscheidet sich, ob die Storchengasse 9 einen neuen Besitzer erhält – oder ob der alte Familienstreit ein weiteres Kapitel bekommt.

Mehr aus der Wirtschaft

Konjunktur. Stimmung in Schweizer Wirtschaft hellt sich minimal auf

KonjunkturStimmung in Schweizer Wirtschaft hellt sich minimal auf

Konjunktur. Schweizer Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal deutlich

KonjunkturSchweizer Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal deutlich

Vergabe an Siemens. Stadler legt Rekurs gegen SBB-Riesenauftrag ein

Vergabe an SiemensStadler legt Rekurs gegen SBB-Riesenauftrag ein

Meistgelesen

Das sind die 10 reichsten Personen in der Schweiz
So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans
Monica Kissling: «Jetzt wird dein Tatendrang geweckt»
Schweizer sollen mehr Steuern zahlen – brisanter Plan des Bundesrats durchgesickert
Hai biss Schweizerin (25) Arm ab – Freund (26) schwamm mit ihr bis ans Ufer