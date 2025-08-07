  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Video zum Zoll-Fiasko The Art of the Deal – or No Deal

Philipp Dahm

7.8.2025

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Man kann Karin Keller-Sutter nicht vorwerfen, dass sie alleine Schuld an Donald Trumps Zoll-Hammer ist. Doch im Nachhinein sind ihre Aussagen zu den Verhandlungen mit Washington wirklich nicht gut gealtert.

07.08.2025

Man kann Karin Keller-Sutter nicht vorwerfen, dass sie alleine Schuld an Donald Trumps Zoll-Hammer ist. Doch im Nachhinein sind ihre Aussagen zu den Verhandlungen mit Washington wirklich nicht gut gealtert.

Philipp Dahm

07.08.2025, 17:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter ist es nicht gelungen, das Inkrafttreten der US-Zölle zu verhindern.
  • Bei den Verhandlungen hinterliess der Bundesrat nicht immer einen souveränen Eindruck.
  • Welche Aussagen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter mittlerweile wohl nicht mehr gleich treffen würde, erfährst du im Video.
Mehr anzeigen

Mehr zum Thema

Von Nestlé über Ems-Chemie bis Emmi. So reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock

Von Nestlé über Ems-Chemie bis EmmiSo reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock

Ticker zum Zoll-Schock. Bundesrat hält an Strategie im US-Zollstreit fest +++ Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»

Ticker zum Zoll-SchockBundesrat hält an Strategie im US-Zollstreit fest +++ Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»

blue News entschlüsselt Notizen. Das steht auf Parmelins Zoll-Spickzettel wirklich drauf

blue News entschlüsselt NotizenDas steht auf Parmelins Zoll-Spickzettel wirklich drauf

Meistgelesen

Bundesrat hält an Strategie im US-Zollstreit fest +++ Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»
Das sagen blue News Leser zum US-Zollhammer
Wanderer ein Jahr vermisst – dann wird er dank KI entdeckt
So reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock
Netanjahu: Israel will volle Kontrolle über Gazastreifen +++ «Die Würfel sind gefallen»: Netanjahu will Gaza vollständig besetzen