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Kultmarken spannen zusammen Jetzt gibt’s Paprika-Chips als Mayonnaise

Sven Ziegler

20.4.2026

Die Paprika-Mayonnaise soll fix im Sortiment bleiben.
Die Paprika-Mayonnaise soll fix im Sortiment bleiben.
Nestle

Zwei Schweizer Kultmarken spannen zusammen: Thomy bringt eine Mayonnaise mit dem Geschmack der Zweifel-Paprikachips auf den Markt. Die neue Sorte ist ab sofort im Handel erhältlich – und bleibt fix im Sortiment.

Sven Ziegler

20.04.2026, 10:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Thomy und Zweifel lancieren gemeinsam eine Mayonnaise mit Paprika-Chips-Aroma.
  • Das Produkt ist keine limitierte Aktion, sondern wird dauerhaft ins Sortiment aufgenommen.
  • Die Idee entstand in einem gemeinsamen Workshop und wurde vorab von Konsumenten getestet.
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Zwei der bekanntesten Schweizer Lebensmittelmarken arbeiten künftig enger zusammen. Wie Nestlé-Tochter Thomy und der Snackhersteller Zweifel mitteilen, bringen sie gemeinsam eine neue Mayonnaise mit dem Aroma der bekannten Paprikachips auf den Markt.

Die «Thomy Zweifel Paprika Mayonnaise» ist ab dieser Woche bei Coop erhältlich und wird nicht nur als kurzfristige Aktion eingeführt. Vielmehr nimmt Thomy das Produkt dauerhaft ins Sortiment auf – auch im Hinblick auf das 75-Jahr-Jubiläum der Marke.

Die neue Sorte setzt auf einen Geschmack, den viele bereits kennen. Die Paprikachips von Zweifel gehören seit Jahren zu den Klassikern im Schweizer Snackregal. Nun soll dieses Aroma auch in einer Sauce funktionieren.

Laut den Herstellern eignet sich die Mayonnaise für klassische Anwendungen wie Pommes frites oder Burger, aber auch als Dip für Gemüse oder als Ergänzung zu Sandwiches.

Idee entstand im Workshop

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen ist nicht spontan entstanden. Vielmehr sei die Idee im Rahmen eines gemeinsamen Workshops entwickelt worden. Anschliessend wurde das Produkt von Konsumentinnen und Konsumenten getestet.

Nestlé-Schweiz-CEO Cédric Boehm spricht in einer Mitteilung von einer Zusammenarbeit, die ihn «mit besonderem Stolz» erfülle. Zweifel-CEO Christoph Zweifel betont seinerseits die gemeinsame Verwurzelung der beiden Marken in der Schweiz.

Zweifel setzt weiter auf Kooperationen

Für Zweifel ist es bereits die zweite auffällige Kooperation innerhalb kurzer Zeit. Im Dezember hatte das Unternehmen mit Aromat-Chips für Aufsehen gesorgt. Die limitierte Auflage war vielerorts rasch ausverkauft.

Mit der Paprika-Mayonnaise greifen die beiden Unternehmen einen Trend auf, der in der Lebensmittelbranche zunehmend sichtbar wird. Bekannte Marken und Geschmacksrichtungen werden gezielt kombiniert, um neue Produkte mit hohem Wiedererkennungswert zu schaffen.

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