Datenschutz-Pionier Schweizer Messenger Threema nach Deutschland verkauft

SDA

13.1.2026 - 14:27

Der Schweizer Messenger-Dienst Threema wird nach Deutschland verkauft. (Archivbild)
Der Schweizer Messenger-Dienst Threema wird nach Deutschland verkauft. (Archivbild)
sda

Der Schweizer Messenger Threema wechselt den Eigentümer. Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Comitis Capital übernimmt das auf Datenschutz und Cybersicherheit spezialisierte Unternehmen von den Gründern. 

Keystone-SDA

13.01.2026, 14:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Schweizer Softwareunternehmen Threema erhält einen neuen Eigentümer.
  • Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Comitis Capital übernimmt das auf Privatsphäre und Cybersicherheit fokussierte Unternehmen von den Gründern sowie der Beteiligungsgesellschaft Afinum, wie bereits am Montag mitgeteilt wurde.
  • Der Abschluss der Transaktion wird für Januar 2026 erwartet.
Mehr anzeigen

Das Schweizer Softwareunternehmen Threema erhält einen neuen Eigentümer. Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Comitis Capital übernimmt das auf Privatsphäre und Cybersicherheit fokussierte Unternehmen von den Gründern sowie der Beteiligungsgesellschaft Afinum, wie bereits am Montag mitgeteilt wurde. Der Abschluss der Transaktion wird für Januar 2026 erwartet.

Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Threema hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist mit seinem Messenger-Dienst stark auf Datensicherheit, Verschlüsselung und den Schutz der Privatsphäre ausgerichtet. Das Unternehmen adressiert damit sowohl Unternehmenskunden als auch eine breite, sicherheitsbewusste Nutzerbasis.

Unter dem neuen Eigentümer soll das Wachstum weiter beschleunigt und die internationale Expansion vorangetrieben werden. Comitis Capital wolle dabei auf die etablierte Marke, die technologische Expertise sowie den konsequenten Fokus auf Datenschutz und Datensouveränität aufbauen, so die Meldung.

