Thurgauer Traditionsfirma muss für immer schliessen

Die Neuweiler AG muss schliessen. (Symbolbild) Keystone

Die Metallbaufirma Neuweiler in Kreuzlingen TG muss für immer schliessen. Dem Verwaltungsratspräsidenten tut der Schritt weh.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Metallbaufirma Neuweiler in Kreuzlingen TG muss für immer schliessen.

Grund sind erhebliche Umsatzeinbussen und zu kleine finanzielle Reserven.

Nun will man vor allem vier Stellen für die Lehrlinge finden. Mehr anzeigen

Die traditionsreiche Metallbaufirma Neuweiler in Kreuzlingen TG steht vor dem Aus. Nach fast 200 Jahren muss der Betrieb, spezialisiert auf grosse Schweisskonstruktionen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium, Konkurs anmelden.

Alle 46 Mitarbeiter, darunter vier Lehrlinge, verlieren ihren Arbeitsplatz. Die hohen Kosten für Strom und Material haben der Firma letztlich das Genick gebrochen, wie das «Tagblatt» berichtet.

Die Geschichte der Neuweiler AG reicht bis ins Jahr 1833 zurück. Verwaltungsratspräsident Christian Neuweiler sagt: «Es ist ein schlimmes Gefühl, das ich niemandem gönnen mag. Schliesslich ist es nicht irgendeine Firma, sondern ein alteingesessener Betrieb.»

Finanzielle Reserven waren zu klein

Der Konkurs kam überraschend. Gründe dafür nennt Neuweiler in fehlenden Materialien für langfristige Aufträge und verschobenen Reparaturaufträgen, was zu erheblichen Umsatzeinbussen führte. «Ein grosser Teil des Umsatzes ist so weggebrochen. Das konnte die Firma nicht verkraften», erklärt Neuweiler. Bereits vor eineinhalb Jahren musste das Unternehmen in Nachlassstundung, erholte sich jedoch kurzzeitig. Dieses Mal war eine Erholung nicht mehr möglich.

Die finanziellen Reserven der Firma waren zu klein. «Wenn wir das Betriebsmaterial nicht mehr bezahlen können, können wir auch nicht mehr arbeiten», sagt Neuweiler. Das Unternehmen sah keine Möglichkeit mehr, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen und hätte auch die Juli-Löhne nicht mehr zahlen können.

«Wichtig ist es mir vor allem, neue Stellen für unsere vier Lehrlinge zu finden», sagt Neuweiler. Er glaubt, dass seine Leute neue Stellen erhalten sollten. «Der Arbeitsmarkt ist im Moment nicht schlecht für unsere spezialisierten Leute.»