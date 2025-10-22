Bei Weinfelden TGTraktor verliert tonnenweise Kartoffeln auf Strasse
Sven Ziegler
22.10.2025
Ein Traktorfahrer hat am Mittwochmorgen im thurgauischen Weinfelden ungewollt für eine Rutschpartie der besonderen Art gesorgt: Wegen einer defekten Heckklappe landeten mehrere Tonnen Kartoffeln auf der Fahrbahn.
In Weinfelden TG hat sich am frühen Mittwochmorgen ein ungewöhnlicher Verkehrsvorfall ereignet. Gegen 7.15 Uhr verlor ein 54-jähriger Landwirt auf der Freiestrasse einen Teil seiner Ladung: Während der Fahrt löste sich am hinteren seiner beiden Anhänger die Heckklappe, wodurch über eine Strecke von rund 200 Metern mehrere Tonnen Kartoffeln auf die Strasse rutschten.
Die Fahrbahn verwandelte sich vorübergehend in ein rutschiges Chaos. Die Freiestrasse musste teilweise gesperrt werden, damit die Stützpunktfeuerwehr Weinfelden gemeinsam mit dem Werkhof und einer privaten Baufirma die verstreute Ladung wegräumen konnte. Mit einem Pneulader wurde das Erntegut zusammengetragen und abtransportiert.
Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Thurgau leitete jedoch ein Verfahren ein: Der Fahrer wird wegen ungenügend gesicherter Ladung angezeigt und muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Die Höhe des entstandenen Schadens und die genaue technische Ursache werden derzeit abgeklärt.