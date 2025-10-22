  1. Privatkunden
Bei Weinfelden TG Traktor verliert tonnenweise Kartoffeln auf Strasse

Sven Ziegler

22.10.2025

Arbeiter sind damit beschäftigt, die Kartoffeln von der Strasse zu räumen.
Arbeiter sind damit beschäftigt, die Kartoffeln von der Strasse zu räumen.
BRK News

Ein Traktorfahrer hat am Mittwochmorgen im thurgauischen Weinfelden ungewollt für eine Rutschpartie der besonderen Art gesorgt: Wegen einer defekten Heckklappe landeten mehrere Tonnen Kartoffeln auf der Fahrbahn.

Sven Ziegler

22.10.2025, 11:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 54-jähriger Traktorfahrer verlor in Weinfelden mehrere Tonnen Kartoffeln auf der Freiestrasse.
  • Die Feuerwehr und der Werkhof mussten die Strasse über 200 Meter Länge reinigen.
  • Der Fahrer wird wegen ungenügend gesicherter Ladung angezeigt.
Mehr anzeigen

In Weinfelden TG hat sich am frühen Mittwochmorgen ein ungewöhnlicher Verkehrsvorfall ereignet. Gegen 7.15 Uhr verlor ein 54-jähriger Landwirt auf der Freiestrasse einen Teil seiner Ladung: Während der Fahrt löste sich am hinteren seiner beiden Anhänger die Heckklappe, wodurch über eine Strecke von rund 200 Metern mehrere Tonnen Kartoffeln auf die Strasse rutschten.

Mehrere Tonnen Kartoffeln liegen auf der Strasse
Mehrere Tonnen Kartoffeln liegen auf der Strasse
BRK News

Die Fahrbahn verwandelte sich vorübergehend in ein rutschiges Chaos. Die Freiestrasse musste teilweise gesperrt werden, damit die Stützpunktfeuerwehr Weinfelden gemeinsam mit dem Werkhof und einer privaten Baufirma die verstreute Ladung wegräumen konnte. Mit einem Pneulader wurde das Erntegut zusammengetragen und abtransportiert.

Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Thurgau leitete jedoch ein Verfahren ein: Der Fahrer wird wegen ungenügend gesicherter Ladung angezeigt und muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Die Höhe des entstandenen Schadens und die genaue technische Ursache werden derzeit abgeklärt.

