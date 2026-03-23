Das Restaurant «Traube» in Ottikon bei Gossau ZH. Screenshot Google Maps

Das Restaurant «Traube» in Ottikon bei Gossau ZH schliesst überraschend per Ende Mai. Neben dem Gastrobetrieb steht auch ein soziales Ausbildungsprojekt vor einer ungewissen Zukunft.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Restaurant «Traube» in Ottikon ZH schliesst per Ende Mai, nachdem eine geplante Nachfolgelösung kurzfristig gescheitert ist.

Besonders betroffen sind 15 Lernende, die im Betrieb ausgebildet werden und nun neue Stellen suchen müssen.

Hintergrund sind auch Veränderungen im Arbeitsmarkt und weniger Nachfrage nach geschützten Ausbildungsplätzen. Mehr anzeigen

Die «Traube» in Ottikon bei Gossau ZH stellt ihren Betrieb per Ende Mai ein. Die Betreiber Patrick und Angelika Boesch begründen den Schritt mit einer gescheiterten Nachfolgelösung. Eigentlich sei geplant gewesen, das Lokal bereits im April zu übergeben. Doch diese Übergabe sei kurzfristig nicht zustande gekommen.

Für die Betreiber ist es ein emotionaler Entscheid. «Der Schritt ist uns sehr schwergefallen», sagt Angelika Boesch gegenüber dem «Zürcher Oberländer». Das Restaurant war für das Ehepaar weit mehr als ein klassischer Gastrobetrieb.

Denn die «Traube» ist eng mit dem Verein Sorebo verbunden und erfüllt eine wichtige soziale Funktion. Junge Erwachsene, die auf dem regulären Arbeitsmarkt kaum Chancen haben, erhalten hier eine Ausbildung in Gastronomie, Administration oder Betriebsunterhalt. Aktuell sind 15 Lernende im Betrieb tätig.

Ausbildungsplätze stehen unter Druck

Mit der Schliessung geraten diese Ausbildungsplätze nun unter Druck. Für mehrere Jugendliche ist die Zukunft ungewiss, schreibt die Zeitung weiter. Besonders dringlich ist die Situation für jene, die ihre Lehre im Sommer fortsetzen müssten. Für acht von ihnen wird aktuell eine Anschlusslösung gesucht.

Neben der gescheiterten Nachfolge spielen auch strukturelle Veränderungen eine Rolle. Laut Betreiberin hat sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Die Nachfrage nach geschützten Ausbildungsplätzen sei zurückgegangen, da verstärkt versucht werde, Betroffene direkt in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dadurch konnten zuletzt nicht mehr alle Ausbildungsplätze in der «Traube» besetzt werden.

Unklar ist auch, wie es mit dem Standort weitergeht. Das Ehepaar hat das Restaurant lediglich gepachtet. Ob und wie der Betrieb künftig weitergeführt wird, ist offen.

Auch andere Betriebe mussten den Betrieb einstellen

In den vergangenen Monaten mussten neben der «Traube» auch andere Betriebe den Betrieb einstellen – teils abrupt, teils nach jahrelangem Kampf.

So wurde etwa über den Pächter des Restaurants «Sonne» in Auslikon ZH der Konkurs eröffnet. Auch dort ist unklar, wie es weitergeht.

In Bern wiederum schloss das Gourmetrestaurant «Casa Novo» kurzfristig seine Türen, nachdem finanzielle Probleme und wetterbedingte Umsatzeinbussen den Betrieb unter Druck gesetzt hatten. Mitarbeitende wurden kurzfristig informiert.

Und in der Stadt Zürich endet mit der Bar «Daniel H.» im Kreis 4 nach fast drei Jahrzehnten ein weiterer etablierter Treffpunkt – laut Betreiber aufgrund veränderter Ausgehgewohnheiten und steigender Kosten.