Die «Traube» in Ottikon bei Gossau ZH stellt ihren Betrieb per Ende Mai ein. Die Betreiber Patrick und Angelika Boesch begründen den Schritt mit einer gescheiterten Nachfolgelösung. Eigentlich sei geplant gewesen, das Lokal bereits im April zu übergeben. Doch diese Übergabe sei kurzfristig nicht zustande gekommen.
Für die Betreiber ist es ein emotionaler Entscheid. «Der Schritt ist uns sehr schwergefallen», sagt Angelika Boesch gegenüber dem «Zürcher Oberländer». Das Restaurant war für das Ehepaar weit mehr als ein klassischer Gastrobetrieb.
Denn die «Traube» ist eng mit dem Verein Sorebo verbunden und erfüllt eine wichtige soziale Funktion. Junge Erwachsene, die auf dem regulären Arbeitsmarkt kaum Chancen haben, erhalten hier eine Ausbildung in Gastronomie, Administration oder Betriebsunterhalt. Aktuell sind 15 Lernende im Betrieb tätig.
Ausbildungsplätze stehen unter Druck
Mit der Schliessung geraten diese Ausbildungsplätze nun unter Druck. Für mehrere Jugendliche ist die Zukunft ungewiss, schreibt die Zeitung weiter. Besonders dringlich ist die Situation für jene, die ihre Lehre im Sommer fortsetzen müssten. Für acht von ihnen wird aktuell eine Anschlusslösung gesucht.
Neben der gescheiterten Nachfolge spielen auch strukturelle Veränderungen eine Rolle. Laut Betreiberin hat sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Die Nachfrage nach geschützten Ausbildungsplätzen sei zurückgegangen, da verstärkt versucht werde, Betroffene direkt in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dadurch konnten zuletzt nicht mehr alle Ausbildungsplätze in der «Traube» besetzt werden.
Unklar ist auch, wie es mit dem Standort weitergeht. Das Ehepaar hat das Restaurant lediglich gepachtet. Ob und wie der Betrieb künftig weitergeführt wird, ist offen.
Auch andere Betriebe mussten den Betrieb einstellen
In den vergangenen Monaten mussten neben der «Traube» auch andere Betriebe den Betrieb einstellen – teils abrupt, teils nach jahrelangem Kampf.