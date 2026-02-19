Heute entscheidet das höchste Gericht über Trumps Zölle – er wettert schon jetzt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Historisches Urteil möglich Heute entscheidet das höchste Gericht über Trumps Zölle – er wettert schon jetzt

SDA

19.2.2026 - 23:31

US-Präsident Donald Trump will endlich eine Entscheidung dazu, ob er die Importabgaben verhängen darf oder nicht - und sieht sich weiter im Recht. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will endlich eine Entscheidung dazu, ob er die Importabgaben verhängen darf oder nicht - und sieht sich weiter im Recht. (Archivbild)
Keystone

US-Präsident Donald Trump rechtfertigt kurz vor einem möglichen Grundsatzentscheid des Supreme Court erneut seine weitreichenden Zölle. Der Fall könnte klären, ob sich der Präsident tatsächlich auf ein Notstandsgesetz berufen darf, um Strafzölle gegen zahlreiche Handelspartner zu verhängen.

Keystone-SDA

19.02.2026, 23:31

20.02.2026, 13:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Supreme Court könnte entscheiden, ob Trump seine Zölle auf ein Notstandsgesetz zur nationalen Sicherheit stützen darf.
  • Trump verteidigt die Massnahmen mit angeblichen Handelsungleichgewichten und warnt vor Schäden für die US-Wirtschaft ohne Zölle.
  • Unternehmen und Bundesstaaten klagen gegen die Praxis, während Experten steigende Preise für Konsumenten erwarten.
Mehr anzeigen

Wenige Stunden vor einer möglichen richtungsweisenden Entscheidung des Obersten US-Gerichts verschärft US-Präsident Donald Trump den Ton im Streit um seine Zollpolitik. Auf einer Veranstaltung in Rome im US-Bundesstaat Georgia erklärte er, die Rechtslage sei für ihn eindeutig: Als Präsident habe er das Recht, Zölle aus Gründen der nationalen Sicherheit gegen Länder zu erheben, die die Vereinigten Staaten «jahrelang ausgebeutet» hätten.

Damit stellt Trump seine wirtschaftspolitische Kernstrategie erneut ins Zentrum der öffentlichen Debatte. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hat er Strafzölle gegen zahlreiche Handelspartner verhängt und diese wiederholt mit angeblichen Handelsungleichgewichten begründet. Zugleich warnte er, die heimische Wirtschaft könne Schaden nehmen, falls ihm diese Instrumente entzogen würden.

 Trump zeigte sich sichtlich verärgert darüber, dass er seit «vielen, vielen Monaten» auf eine Entscheidung des Supreme Court warten müsse. Bereits am Freitag könnte das Gericht darüber urteilen, ob der Präsident sich bei den Zöllen rechtmässig auf ein Notstandsgesetz berufen darf oder nicht. Im Kern geht es um die Frage, wie weit die exekutive Macht in Handelsfragen reicht.

Unternehmen könnten Schadenersatz einklagen

Juristisch stützt sich Trump auf den «International Emergency Economic Powers Act» (IEEPA) von 1977. Dieses Gesetz erlaubt es dem Präsidenten, in Krisensituationen weitreichende wirtschaftliche Massnahmen zu erlassen, ohne zuvor den Kongress einzubeziehen. Trump argumentiert, ein dauerhaftes Ungleichgewicht im internationalen Handel gefährde die nationale Sicherheit der USA und erfülle damit die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Notstand.

Mehrere US-Unternehmen sowie einzelne Bundesstaaten bestreiten diese Auslegung jedoch und zogen gegen die Zollpraxis vor Gericht. Untere Instanzen gaben den Klägern teilweise recht, woraufhin die Regierung Berufung einlegte. Die Zölle blieben dadurch zunächst in Kraft, während das Verfahren schliesslich vor dem Supreme Court landete.

«Sie sind real». Nach Wirbel um Obama-Aussage will Trump jetzt Akten zu Aliens freigeben

«Sie sind real»Nach Wirbel um Obama-Aussage will Trump jetzt Akten zu Aliens freigeben

Ökonomisch ist der Streit hochbrisant. Fachleute gehen davon aus, dass die zusätzlichen Abgaben zumindest teilweise an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werden. Steigende Preise wären damit eine direkte Folge der handelspolitischen Strategie des Weissen Hauses. Gleichzeitig sehen Kritiker in der Berufung auf nationale Sicherheit eine rechtliche Ausdehnung präsidialer Kompetenzen, die weit über klassische Krisenszenarien hinausgehen könnte.

Ein Entscheid des Supreme Court hätte daher Signalwirkung weit über die aktuelle Zollpolitik hinaus. Er würde nicht nur über Trumps konkrete Massnahmen urteilen, sondern auch darüber, wie weit ein US-Präsident wirtschaftliche Notstandsrechte künftig auslegen darf – ein Machtkampf zwischen Exekutive, Justiz und Wirtschaft, der das transatlantische Handelsklima nachhaltig prägen könnte.

Trump lästert erneut über die Schweiz und die «Premierministerin»

Trump lästert erneut über die Schweiz und die «Premierministerin»

US-Präsident Donald Trump hat die Schweiz als Beispiel für die Logik hinter seiner Zollpolitik benutzt. Der Wohlstand von Ländern wie der Schweiz begründe darauf, dass es die USA zulasse, «dass sie uns ausnehmen», sagte er zum US-Sender Fox Business.

11.02.2026

Meistgelesen

Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber ++ Fanny Smith holt Silber im Skicross ++ Curlerinnen kämpfen um Final-Einzug
Deutscher Baron stirbt bei Lawinen-Abgang in Graubünden
2 Meter Schnee in 7 Tagen – Schweizer Skigebiet versinkt völlig im Schnee
Heute entscheidet das höchste Gericht über Trumps Zölle – er wettert schon jetzt
Airbus-Jet trennten bei Landeanflug nur Sekunden von einer Katastrophe

Mehr aus dem Ressort

Zugunglück. Bergung von BLS-Zug läuft: Strecke wie geplant ab Montag offen

ZugunglückBergung von BLS-Zug läuft: Strecke wie geplant ab Montag offen

Bauchemie. Sika erhöht trotz Gewinnrückgang die Dividende

BauchemieSika erhöht trotz Gewinnrückgang die Dividende

Bahnverkehr. Mehr Fahrgäste – Frankreich frischt alte TGV-Züge auf

BahnverkehrMehr Fahrgäste – Frankreich frischt alte TGV-Züge auf