Jetzt zittert auch die Schweizer Wirtschaft vor Trump

Trump kündigt Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte an

STORY: US-Präsident Donald Trump hat eine weitere Eskalation in seiner Handelspolitik angekündigt. Er werde Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminium-Einfuhren in die USA ankündigen, sagte er vor Reportern an Bord der Regierungsmaschine Air Force One. Ausserdem werde er jedes Land, das Zölle auf US-Waren erhebt, mit Gegenzöllen belegen. «Ich werde wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch auf einer Pressekonferenz gegenseitige Zölle verkünden. Und ganz einfach: Wenn sie uns etwas berechnen, berechnen wir ihnen etwas.» Trump hatte während seiner ersten Amtszeit Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium verhängt. Später wurden aber mehreren Handelspartnern zollfreie Kontingente gewährt, darunter der Europäischen Union. Nach Angaben der Regierung und des American Iron and Steel Institute sind die grössten Stahleinfuhrländer der USA Kanada, Brasilien und Mexiko, gefolgt von Südkorea und Vietnam. Kanada ist mit grossem Abstand der grösste Lieferant von Primäraluminium in die USA. Aus kanadischen Regierungskreisen hiess es bereits, dass Ottawa nicht auf Trumps Ankündigung von Stahl- und Aluminiumzöllen reagieren werde, solange es nicht über mehr Informationen verfüge. Trump sagte auch, dass die US-Regierung dem japanischen Unternehmen Nippon Steel zwar gestatten werde, in US Steel zu investieren, dass sie aber nicht zulassen werde, dass dies zu einer Mehrheitsbeteiligung werde. «Die Zölle werden das Unternehmen wieder sehr erfolgreich machen und ich denke, es hat ein gutes Management», sagte Trump über US Steel.

11.02.2025