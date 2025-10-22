  1. Privatkunden
Ohne Anfrage für Auftritt Trump lädt sich offenbar selbst ans WEF ein

Sven Ziegler

22.10.2025

Trump will offenbar ans WEF kommen
Trump will offenbar ans WEF kommen
Keystone/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Der US-Präsident plant laut zwei unabhängigen Quellen, im Januar 2026 am Weltwirtschaftsforum in Davos teilzunehmen – obwohl ihm bislang keine offizielle Einladung vorliegt. Für die Schweiz und das WEF bedeutet dies einen hochkarätigen Auftritt mit heiklen diplomatischen Fragen.

Sven Ziegler

22.10.2025, 08:15

22.10.2025, 11:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump will im Januar 2026 in Davos beim WEF auftreten – ohne offizielle Einladung.
  • Die neue WEF-Führung steht unter Druck: Die Teilhabe Trumps kollidiert mit den Grundwerten des Forums.
  • Für Guy Parmelin als Bundespräsident wird der Besuch zum diplomatischen Balanceakt zwischen USA, Schweiz und globaler Wirtschafts-Elite.
Mehr anzeigen

Der US-Präsident hat das Jahrestreffen des WEF im Januar 2026 offenbar als festen Termin in seinem Kalender markiert. Zwei voneinander unabhängige Quellen – eine aus dem Umfeld des Bundesrat, eine aus dem innersten Kreis des WEF – bestätigen gegenüber CH Media, dass Trump persönlich erscheinen will. Demnach lud er sich selbst ein – noch bevor das Forum ihm offiziell eine Einladung übermittelte.

Diese Ankündigung kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Nach dem Rücktritt des Gründers Klaus Schwab vor wenigen Monaten steht das Forum unter einem Reputationsdruck. Schwab hatte den Vorsitz der Organisation nach Jahrzehnten abgegeben; in einem internen Bericht wurden Governance- und Vertrauensfragen aufgezeigt. Teilnehmende Kreise bewerten den Trump-Fall nun als «ersten grossen Test» für die neue Führung unter André Hoffmann und Larry Fink.

Trump war bereits 2018 und 2020 in Davos, und im Januar 2025 hielt er eine virtuelle Ansprache beim Forum.

Seine angekündigte Rückkehr für 2026 wirft zahlreiche Fragen auf: Wie passt ein Präsident, der für protektionistische und nationalistische Politik steht, zu einem Forum, das Freihandel, Inklusion und Nachhaltigkeit predigt? Das WEF-Sekretariat in Cologny zeigt sich zugleich erleichtert über den prominenten Besuch und nervös wegen dessen Zeichenwirkung.

WEF-Sprecher Samuel Werthmüller schreibt: «Es werden normalerweise die Regierungs- und Staatschefs der G20- und auch anderer Staaten eingeladen. Dazu gehört auch Präsident Trump. Die genaue Teilnehmerliste wird eine Woche vor Beginn des Jahrestreffens veröffentlicht.»

WEF befindet sich mitten im Umbruch

Im Januar 2026 wird Guy Parmelin als Bundespräsident vor Ort sein – eine Rolle, die traditionell Staatsgäste bei ihrem Davos-Besuch unter Schweizer Präsidentschaft betreut. Parmelin steht nun laut dem Bericht von CH Media vor der Frage: Sollte er Trump proaktiv begegnen oder eine zurückhaltende Haltung wählen? 

Auch in den bilateralen Beziehungen droht Zwietracht: Die Diskussionen über Strafzölle der USA gegenüber der Schweiz laufen noch – Trump selbst hat deutlich gemacht, dass Zolleinnahmen für ihn ein zentrales Instrument der Wirtschaftspolitik sind.

Die WEF-Organisation befindet sich mitten in einem Umbruch. Ein internes Gutachten hatte laut einem Bericht der «Financial Times» kürzlich Probleme bei Aufsicht, Vermischung von Interessen und Führungsstrukturen offengelegt.

Der Besuch Trumps gilt als Gradmesser dafür, ob das Forum seinen Einfluss und seine Glaubwürdigkeit im Zeitalter geopolitischer Spannungen bewahren kann.

