  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nur einer fehlt «Grossartig, Mr. President!» – Tech-Bosse huldigen Trump im Weissen Haus

SDA

5.9.2025 - 11:10

Hier huldigt Apple-CEO Tim Cook Donald Trump

Hier huldigt Apple-CEO Tim Cook Donald Trump

US-Präsident Donald Trump hat die Chefs der grössten Technologieunternehmen ins Weisse Haus geladen. Während Meta, Apple und Microsoft milliardenschwere Investitionen zusagten, blieb Tesla-Chef Elon Musk dem Treffen fern.

05.09.2025

US-Präsident Donald Trump hat die Chefs der grössten Technologieunternehmen ins Weisse Haus geladen. Während Meta, Apple und Microsoft milliardenschwere Investitionen zusagten, blieb Tesla-Chef Elon Musk dem Treffen fern.

Keystone-SDA

05.09.2025, 11:10

05.09.2025, 14:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump traf sich am Donnerstagabend im Weissen Haus mit den Chefs führender US-Tech-Konzerne.
  • Meta und Apple kündigten Investitionen von jeweils 600 Milliarden Dollar in den USA an.
  • Elon Musk fehlte – nach einem Zerwürfnis mit Trump über die Haushaltspolitik.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat die Chefs der grossen amerikanischen Tech-Konzerne zu einem Abendessen ins Weisse Haus geladen. Nicht anwesend bei dem Treffen war sein früherer Berater, der Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk.

Mit ihm hatte Trump nach einem Streit über die US-Haushaltspolitik vor wenigen Monaten gebrochen. Er sei zwar eingeladen worden, könne aber «leider» nicht teilnehmen, zitierten US-Medien Musk.

An der langen Tafel nahm direkt neben Trump Meta-Chef Mark Zuckerberg Platz, an Trumps linker Seite sass seine Ehefrau Melania. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Apple-Chef Tim Cook sowie Sam Altman, Chef von OpenAI, der Entwicklerfirma von ChatGPT, und viele weitere waren am Donnerstagabend (Ortszeit) dabei.

«Die brillantesten Köpfe sind an diesem Tisch versammelt», sagte Trump laut US-Medien. «Das ist definitiv eine Gruppe mit hohem IQ.»

Tech-Firmen sprechen von Investitionen in Milliardenhöhe

Die Bosse dankten dem Präsidenten reihum und sprachen über geplante Investitionen in den USA. Zuckerberg sagte, alle Anwesenden tätigten «enorme Investitionen» in den USA, «um Rechenzentren und Infrastruktur aufzubauen, die die nächste Innovationswelle vorantreiben werden».

Meta plant laut Zuckerberg Investitionen in Höhe von mindestens 600 Milliarden Dollar in den USA bis 2028, wie aus einem Video des Treffens hervorging.

Trump hofierte die Tech-Elite an einem Dinner am Donnerstag im Weissen Haus, unter anderem waren Meta-Chef Mark Zuckerberg (ganz links) sowie Microsoft-Gründer Bill Gates (ganz rechts) eingeladen.
Trump hofierte die Tech-Elite an einem Dinner am Donnerstag im Weissen Haus, unter anderem waren Meta-Chef Mark Zuckerberg (ganz links) sowie Microsoft-Gründer Bill Gates (ganz rechts) eingeladen.
Keystone

«Danke, dass Sie ein so wirtschafts- und innovationsorientierter Präsident sind. Das ist eine sehr erfrischende Veränderung», sagte Altman. «Ich denke, dies wird uns für eine lange Zeit grossen Erfolg an der Spitze der Welt bringen. Ohne Ihre Führung wäre das nicht möglich.»

Apple wird laut Cook voraussichtlich 600 Milliarden Dollar in den USA investieren. «Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass wir in den USA umfangreiche Investitionen tätigen und wichtige Produktionsstätten hier ansiedeln können», sagte Cook laut «Wall Street Journal».

Trump und Tech-Elite suchen Nähe zueinander

Das Abendessen unterstreiche, wie eng die Trump-Regierung mit führenden Vertretern der Technologiebranche zusammenarbeiten wolle und wie sehr wiederum die Branche daran interessiert sei, sich die Gunst des Präsidenten zu sichern, schrieb das «Wall Street Journal». Auch über Investitionen in Künstliche Intelligenz sei gesprochen worden.

Bei Trumps Amtseinführung hatten die Tech-Bosse Ehrenplätze bekommen. Die Konzernchefs bzw. ihre Unternehmen hatten für die Amtseinführung gespendet. Trumps Vorgänger Joe Biden hatte in einer seiner letzten Ansprachen vor einer Oligarchie in den USA gewarnt, die Herrschaft einer kleinen Gruppe Reicher.

Meistgelesen

Curdin Orlik: «Dann sagte meine Mutter: ‹Gell, du bist schwul›»
Papa Xhaka: «Ich wurde verhaftet und gefoltert»
Vater wird für tot erklärt – doch dann taucht er lebend auf
Stucki über Berner Enttäuschung am ESAF: «Man muss sich Gedanken machen»
Jetzt spricht Ermotti über Trump – und warnt

Mehr aus dem Ressort

Konjunktur. Arbeitslosenquote steigt in den USA auf 4,3 Prozent

KonjunkturArbeitslosenquote steigt in den USA auf 4,3 Prozent

Luftfahrt. Swiss kann Zusammenarbeit mit Air Baltic beibehalten

LuftfahrtSwiss kann Zusammenarbeit mit Air Baltic beibehalten

UBS-CEO ruft zu Zusammenhalt auf. Jetzt spricht Ermotti über Trump – und warnt

UBS-CEO ruft zu Zusammenhalt aufJetzt spricht Ermotti über Trump – und warnt