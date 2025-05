Das bedeutet Trumps Dekret für die Schweizer Pharmariesen

Vollmundige Ankündigung von Donald Trump: Per Dekret will der US-Präsident die Preise von Medikamenten in den USA um bis zu 90 Prozent drücken. Bild: AP Photo/Mark Schiefelbein

Donald Trump will die hohen Preise für Medikamente in den USA senken. Doch das dürfte schwierig werden – nicht nur wegen der mächtigen Pharmalobby. Trotzdem schauen Novartis und Roche genau hin.

Keystone-SDA, twei / Agenturen SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit einem Dekret will Donald Trump die Preise für Medikamente in den USA dauerhaft senken. Der US-Präsident kündigte am Montag einen Preissturz von bis zu 90 Prozent an.

Die rechtlichen und politischen Hürden für Trumps Vorhaben sind jedoch hoch – und die mächtige Pharmalobby dürfte auch ein Wörtchen mitreden wollen.

Trotzdem dürften die Schweizer Pharmariesen gespannt in die USA blicken: Hat Trump Erfolg mit seinen Plänen, drohen bei Roche und Novartis Sparmassnahmen bei Forschung und Entwicklung. Mehr anzeigen

Wie «Trottel» würden US-Verbraucher ausgenommen werden, polterte Donald Trump am Montag im Weissen Haus. Dieses Mal im Visier des US-Präsidenten: die hohen Medikamentenpreise in den USA.

«Wir subventionieren die Gesundheitsversorgung anderer», beklagte der Republikaner bei der Unterzeichnung eines Dekrets, das dauerhaft die Preise bei rezeptpflichtigen Arzneien drücken soll – «um 60, 70, 80 oder sogar 90 Prozent», wie der 78-Jährige vollmundig ankündigte.

Wie sich Trump das im Detail vorstellt, wie es um die Erfolgsaussichten des seines Vorhabens steht – und was seine Ankündigung für die Schweizer Pharmariesen Roche und Novartis bedeutet: Wir klären die wichtigsten Fragen rund um Trumps Pläne.

Welches Ziel verfolgt Trump?

Trump beruft sich in seinem Dekret auf das Prinzip der «Most Favored Nation», das er schon während seiner ersten Amtszeit einführen wollte: Die USA sollen für bestimmte Medikamente künftig nicht mehr zahlen als das Land, das den weltweit niedrigsten Preis verlangt – unabhängig von Marktgrösse oder Wirtschaftskraft. Der US-Präsident machte am Montag deutlich: «Wir wollen nicht länger andere Staaten weltweit subventionieren.»

Innerhalb von 30 Tagen soll das Gesundheitsministerium konkrete Ziele für Preissenkungen festlegen. Auf dieser Grundlage will die Regierung mit der Pharmaindustrie verhandeln. Sollte die Industrie nicht freiwillig auf die Regierung zugehen und die Preise senken, seien weitere Massnahmen geplant.

Wen macht Trump zum Sündenbock?

«Ich mache den Pharmakonzernen nicht die grössten Vorwürfe», sagte Trump nun. Die Unternehmen seien oft gezwungen, sich unter Druck zu beugen. Besonders scharf griff er stattdessen europäische Staaten an.

Amerikanische Patienten hätten «sozialistische Gesundheitssysteme» wie das in Deutschland mitfinanziert. Der Europäischen Union warf Trump vor, sich in Preisverhandlungen «unverschämter als China» zu verhalten. Europa müsse künftig tiefer in die Tasche greifen: «Der Rest der Welt wird mehr zahlen müssen», sagte er. «Und Amerika wird viel weniger zahlen.»

«Dieses Spiel ist vorbei», sagte Trump mit Blick auf Länder, die seiner Ansicht nach bislang auf Kosten der USA von günstigen Konditionen profitiert hätten.

Schuld an den hohen Medikamentenpreisen in den USA hat vor allem Europa – zumindest, wenn es nach US-Präsident Donald Trump geht. Bild: Alex Brandon/AP/dpa

Wie geht es jetzt weiter?

Für die Umsetzung des Dekrets sollen mehrere US-Behörden aktiv werden. So soll das Handelsministerium gegen Preispolitiken im Ausland vorgehen, die aus amerikanischer Sicht als unfair gelten – etwa staatlich festgelegte Höchstpreise, die US-Unternehmen benachteiligen.

Das Gesundheitsministerium soll – wo möglich – Direktverkäufe von Medikamenten an US-Konsumenten zu den weltweit niedrigsten Preisen ermöglichen. Die Arzneimittelbehörde FDA soll ausserdem prüfen, ob künftig Importe aus zusätzlichen Industrieländern erlaubt werden können. Auch Exportbeschränkungen stehen laut Weissem Haus zur Diskussion.

Im Mittelpunkt sollen vor allem Medikamente stehen, bei denen die Preisunterschiede zwischen dem US-Markt und dem Ausland besonders gross sind. Konkrete Medikamente oder Produktgruppen wurden zunächst nicht genannt. Eine Einschränkung auf bestimmte Medikamentengruppen ist laut Regierungsangaben aber nicht vorgesehen.

Was bedeutet Trumps Dekret für die Schweizer Pharmariesen?

Die Vereinigten Staaten sind für die Schweizer Pharmaindustrie von zentraler Bedeutung. Im Jahr 2024 exportierte die Schweiz chemische und pharmazeutische Produkte im Wert von fast 36 Milliarden Franken in die USA, was einer Steigerung von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Damit sind die USA der wichtigste Einzelmarkt für die Branche. Etwa 60 Prozent der gesamten Schweizer Exporte in die USA entfallen auf pharmazeutische Erzeugnisse. Die grösste Abnehmerregion ist die EU, die mit 79 Milliarden Franken für etwas mehr als die Hälfte der Pharmaexporte steht.

Beim Schweizer Pharmakonzern Roche dürften die Folgen von Trumps Dekret genauestens beobachtet werden. (Archivbild) Bild: SDA

Laut Schätzungen von Analysten erwirtschaften Novartis und Roche jeweils rund 40 Prozent ihres Umsatzes mit Medikamenten für den US-Markt. Die beiden Basler Konzerne hatten zuletzt milliardenschweren Investitionsprogrammen für die USA angekündigt.

Sofern Trump Erfolg mit seinen Plänen hat, droht ein geringerer Profit für die Schweizer Pharmariesen. Als Konsequenz daraus könnten Sparmassnahmen und Kürzungen bei Forschung und Entwicklung folgen. Aus Patient*innensicht könnte daraufhin drohen, dass weniger neue Medikamenten auf den Markt kommen - und einige spezielle Krankheitsgebiete in der Forschung kürzer kommen als bisher.

Wie steht es um Trumps Erfolgsaussichten?

Das Dekret alleine wird Trump nicht reichen, die Medikamentenpreise dauerhaft zu senken. Dazu sind die rechtlichen und politischen Hürden zu gross. «Offen ist, ob die Reform am Ende bei den Kranken ankommt und sie tatsächlich weniger für Medikamente zahlen», beurteilte Stefan Schneider, Pharmaanalyst des Schweizer Investmenthauses Vontobel, gegenüber dem «Tagesanzeiger» die Gemengelage.

Doch nicht nur wegen des komplexen US-Gesundheitssystems gilt eine Reform als schwierig umsetzbar. Auch die Pharmabranche, die in Washington als sehr einflussreich gilt, hat ein Wörtchen mitzureden.

Mit gezielten Spenden – an Demokraten und Republikaner – verschaffen sich Pharmaunternehmen Gehör in der Gesetzgebung. Reformversuche zur Senkung von Medikamentenpreisen stossen wohl auch deshalb parteiübergreifend immer wieder auf Widerstand – häufig unter Verweis auf mögliche Folgen für Forschung und Innovation.

Die Kosten für Medikamente sind in den USA ein Dauerthema. Anders als in vielen anderen Industrieländern gibt es dort keine zentrale staatliche Preisregulierung. Die Preisgestaltung liegt weitgehend in der Hand der Pharmaunternehmen. Das führt zu oft erheblich höheren Kosten als etwa in Europa.