  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vorjahreswert vervielfacht Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente

Sven Ziegler

5.2.2026

Trump mit seiner berühmten Zoll-Tafel im vergangenen April. 
Trump mit seiner berühmten Zoll-Tafel im vergangenen April. 
KEYSTONE

Die USA haben 2025 laut neuen Zolldaten rund 2 Milliarden Dollar mit Importen aus der Schweiz eingenommen – und damit den Vorjahreswert vervielfacht. Wer profitiert wirklich von dieser Politik, und wer trägt die Rechnung?

Sven Ziegler

05.02.2026, 13:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die USA nahmen von Januar bis November 2025 rund 2 Milliarden Dollar an Zöllen auf Schweizer Waren ein, nachdem Präsident Donald Trump die Sätze massiv erhöht hatte.
  • Den grössten Anteil trug die Techindustrie mit 1,1 Milliarden Dollar, gefolgt von der Uhrenbranche mit 486 Millionen Dollar.
  • Die Zolllast landet in der Praxis überwiegend bei US-Käufern.
Mehr anzeigen

Die USA haben im Zeitraum Januar bis November 2025 rund 2 Milliarden Dollar an Zöllen auf Waren aus der Schweiz eingenommen. Wie Daten des Bureau of the Fiscal Service der US-Regierung berichtet, entspricht das einer Versechsfachung gegenüber dem Vorjahr. Zunächst berichteten die Tamedia-Zeitungen

Präsident Donald Trump hatte den Zollsatz im April auf 10 Prozent erhöht und ab August auf 39 Prozent angehoben – einer der höchsten länderspezifischen Sätze.

Schweizer Ökonom ordnet ein. Trumps Zolldeal ist ein Erfolg für die Schweiz – mit fahlem Beigeschmack

Schweizer Ökonom ordnet einTrumps Zolldeal ist ein Erfolg für die Schweiz – mit fahlem Beigeschmack

Besonders stark betroffen ist laut der Auswertung die Schweizer Techindustrie, also Maschinen-, Elektro- und Metallbetriebe. Auf sie entfielen demnach rund 1,1 Milliarden Dollar und damit mehr als die Hälfte der gesamten Zollsumme. Tamedia schreibt, die Belastung in diesem Bereich sei im Vergleich zum Vorjahr um das 13-Fache gestiegen; gleichzeitig seien die Exporte spürbar zurückgegangen, einzelne Firmen hätten ab August keine Maschinen mehr in die USA verkauft.

Das Meiste bezahlen die US-Bürger

An zweiter Stelle steht die Uhrenindustrie: Auf Uhrenimporte entfiel gemäss den Zahlen fast ein Viertel der US-Zolleinnahmen aus der Schweiz. Die Zollbelastung habe sich von 102 Millionen auf 486 Millionen Dollar erhöht. Danach folgen laut Tamedia Chemieprodukte (ohne Pharma) sowie Kaffee – wobei Letzteres vor dem Zollschock zollfrei gewesen sei und vor allem Nespresso treffe, weil Kapseln vollständig in der Schweiz produziert würden.

Trump verkauft die Zollpolitik als Erfolg – auch weil der US-Bund insgesamt deutlich mehr Zolleinnahmen verbuchte. Doch wer die Last am Ende trägt, ist laut mehreren Studien klarer als die politische Debatte vermuten lässt. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass nur etwa 4 Prozent der Zolllast von ausländischen Exporteuren geschluckt würden. 96 Prozent werden an US-Käufer weitergereicht – also an Konsumenten und importierende Unternehmen.

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Nach den gescheiterten Zoll-Verhandlungen sind die Bundesräte Keller-Sutter und Parmelin wieder in der Schweiz gelandet. Ein blue News Video zeigt die Bundesräte beim Verlassen des Jets.

07.08.2025

Mehr aus der Wirtschaft

Medien. Berichte über deutliche Kürzungen bei der «Washington Post»

MedienBerichte über deutliche Kürzungen bei der «Washington Post»

Schon in diesem Jahr. Uber bringt selbstfahrende Robotaxis nach Zürich

Schon in diesem JahrUber bringt selbstfahrende Robotaxis nach Zürich

Tourismus. Bergbahnen zufrieden mit bisheriger Wintersaison

TourismusBergbahnen zufrieden mit bisheriger Wintersaison

Meistgelesen

«Kann er mal das Maul halten?» – Anhörung von Trump-Minister läuft aus dem Ruder
«Ich durfte weitermachen, auch wenn sie schläft» +++ Høiby gesteht Ketamin-Trip auf Ibiza
Hier geht ein 45-Jähriger auf Schüler los, die sich gegen ICE wenden – die schlagen zurück
Zwei neue Gesichter für die SRF-«Tagesschau» – darunter ein bekanntes
«Liebe FCB-Führung, hier habt ihr die Quittung»