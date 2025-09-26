Trump verhängt Pharma-Zölle von 100 Prozent

US-Präsident Donald Trump macht Ernst mit seiner Handelspolitik gegen die Pharmaindustrie. Ab dem 1. Oktober erhebt die US-Regierung einen Zollsatz von 100 Prozent auf alle patentierten oder Markenmedikamente. Das kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an.
Ausnahmen gibt es für Unternehmen, die ihre Produktion in die USA verlagern. «Auf die Arzneimittel wird kein Zoll erhoben, wenn mit dem Bau einer Produktionsstätte in den USA begonnen wurde», erklärte Trump.
Schweiz besonders betroffen
Für die exportstarke Schweizer Pharmaindustrie bedeutet die Massnahme einen schweren Schlag: Rund die Hälfte aller Schweizer Ausfuhren in die USA bestehen aus Arzneimitteln. Bisher waren diese von den bestehenden 39-Prozent-Zöllen ausgenommen.
«Zollmassnahmen sind kein geeignetes Mittel, um die Produktion nachhaltig in die USA zurückzuholen», sagte Fredy Hasenmaile, Chefökonom der Raiffeisen, der Nachrichtenagentur AWP. Der Aufbau neuer Werke dauere Jahre, sei teuer und erfordere komplexe Genehmigungen.