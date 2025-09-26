  1. Privatkunden
Nächster Hammer für die Schweiz Trump verhängt Pharma-Zölle von 100 Prozent

Sven Ziegler

26.9.2025

Donald Trump hat das Vorhaben auf Truth Social bekannt gegeben. (Archivbild)
Donald Trump hat das Vorhaben auf Truth Social bekannt gegeben. (Archivbild)
Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump belegt alle patentierten Arzneimittel mit einem Zoll von 100 Prozent. Für die exportorientierte Schweizer Pharmaindustrie könnte das teuer werden.

Sven Ziegler

26.09.2025, 05:29

26.09.2025, 06:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump führt ab dem 1. Oktober 100-Prozent-Zölle auf Markenmedikamente ein.
  • Ausgenommen sind Firmen, die ihre Produktion in die USA verlagern.
  • Schweizer Pharmariesen wie Roche und Novartis investieren Milliarden in den US-Markt.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump macht Ernst mit seiner Handelspolitik gegen die Pharmaindustrie. Ab dem 1. Oktober erhebt die US-Regierung einen Zollsatz von 100 Prozent auf alle patentierten oder Markenmedikamente. Das kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an.

Ausnahmen gibt es für Unternehmen, die ihre Produktion in die USA verlagern. «Auf die Arzneimittel wird kein Zoll erhoben, wenn mit dem Bau einer Produktionsstätte in den USA begonnen wurde», erklärte Trump.

Schweiz besonders betroffen

Für die exportstarke Schweizer Pharmaindustrie bedeutet die Massnahme einen schweren Schlag: Rund die Hälfte aller Schweizer Ausfuhren in die USA bestehen aus Arzneimitteln. Bisher waren diese von den bestehenden 39-Prozent-Zöllen ausgenommen.

Trump hatte die Branche schon länger im Visier. Anfang August setzte er Konzernen wie Roche und Novartis eine 60-Tage-Frist für Preissenkungen. Novartis-Chef Vas Narasimhan deutete zwar Verhandlungsbereitschaft an – doch die neuen Zölle dürften Medikamente in den USA eher verteuern.

Kritik an Trumps Plan

«Zollmassnahmen sind kein geeignetes Mittel, um die Produktion nachhaltig in die USA zurückzuholen», sagte Fredy Hasenmaile, Chefökonom der Raiffeisen, der Nachrichtenagentur AWP. Der Aufbau neuer Werke dauere Jahre, sei teuer und erfordere komplexe Genehmigungen.

Roche und Novartis hatten bereits vor der Ankündigung Milliardeninvestitionen in den USA angekündigt. Novartis will in den nächsten fünf Jahren 23 Milliarden Dollar in neue Fabriken und Forschung stecken, Roche plant in derselben Zeit Erweiterungen im Umfang von 50 Milliarden Dollar.

Wie stark die neuen Zölle die Konzerne tatsächlich belasten werden, bleibt vorerst offen. Klar ist: Der Druck auf die Schweizer Pharmaindustrie wächst.

