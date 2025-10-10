K. R. Pfiffner stellt die Produktion in Utzenstorf BE ein. Google Street View

Die traditionsreiche Maschinenfabrik Pfiffner aus Utzenstorf BE schliesst nach über 60 Jahren ihre Produktion. Grund sind die neuen US-Strafzölle von Präsident Donald Trump.

Ein Schock fürs Emmental: Die K. R. Pfiffner AG aus Utzenstorf BE stellt nach mehr als sechs Jahrzehnten ihre Produktion ein. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, sieht sich der Maschinenbauer gezwungen, den Betrieb wegen der neuen US-Strafzölle von 39 Prozent einzustellen.

«Wir mussten die Notbremse ziehen – so viel zahlt niemand zusätzlich», sagte Firmenchef Andreas Ewald der Zeitung. Die drastische Entscheidung trifft rund 80 der 100 Mitarbeitenden, darunter 13 Lernende, die sich nun einen neuen Ausbildungsplatz suchen müssen. Nur Forschung und Entwicklung bleiben vorerst am Standort Utzenstorf.

Pfiffner stellte hochpräzise Werkzeugmaschinen für die Autoindustrie her – doch die Branche steckt weltweit in der Krise. Der Übergang zur Elektromobilität verläuft zäher als erwartet, viele Autobauer halten ihre Investitionen zurück. «Unsere Kunden zögern – und in solchen Zeiten investiert niemand Millionen», erklärte Ewald.

Ökonomen warnen vor weiterem Abbau

Das Unternehmen hatte lange gehofft, sich mit einem Auftrag aus Deutschland über Wasser halten zu können. Dort sollten drei Maschinen für den US-Markt gebaut werden. Doch als Trump im September 2025 seine Zölle auf Schweizer Industrieprodukte massiv erhöhte, wurde das Projekt sofort gestoppt.

Schon zuvor hatte Pfiffner über ein Jahr Kurzarbeit eingeführt; das Kader verzichtete auf Teile des Lohns. «Wir haben alles versucht, aber irgendwann ist Schluss», sagte ein Mitarbeitender gegenüber blue News.

Ökonomen sehen in der Entwicklung ein Warnsignal für den gesamten Werkplatz Schweiz. «Die Strafzölle verschärfen strukturelle Probleme, die ohnehin bestehen», sagte ein Branchenanalyst schon im August. Besonders betroffen seien Firmen, die stark vom US-Markt abhängig sind.