Durch den neuen Zoll-Deal mit den USA entfällt für viele Branchen der Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz aus der EU. Die UBS erwartet dennoch nur ein BIP-Wachstum von rund 1 Prozent im Jahr 2026.

Mit dem Abschluss eines neuen Zoll-Deals mit den USA entfällt für diverse Branchen der Wettbewerbsnachteil gegenüber Konkurrenten aus der EU. Die Senkung der Zölle von 39 auf 15 Prozent unterstützt im Urteil der UBS vor allem stark betroffene Bereiche wie die Uhrenindustrie.

Das Abkommen dürfte den Unternehmen zu einer höheren Planungssicherheit verhelfen, erklärten die Ökonomen der Grossbank am Wochenende in einer ersten Reaktion auf den am Freitag kommunizierten Zoll-Deal. Das wiederum stütze die Ausrüstungsinvestitionen.

Gleichwohl dürfte die Schweizer Wirtschaft weiterhin nur unterdurchschnittlich wachsen. Denn die Zölle seien noch immer «substanziell», was die Exporte in die USA stark bremse. Zudem habe es in den Quartalen davor Vorzieheffekte gegeben.

🚨Von 39% auf 15%. Der Zolldeal steht. Damit sind die Spiese innerhalb Europas wieder gleichlang. Grund zur Freude ist es aber nicht: Inkl. der Dollarabwertung sind CH-Produkte noch immer 25% teurer als Anfang Jahr. pic.twitter.com/eniW4kNR8Q — Matthias Geissbühler, CFA, CMT (@M_Geissbuehler) November 14, 2025

Die UBS bleibe daher bei ihrer Prognose eines BIP-Wachstum von rund 1 Prozent im Jahr 2026, vor allem gestützt von der Binnenwirtschaft. Denn die Bank sei, als die Prognose aufgestellt wurde, ohnehin von einer deutlichen Reduktion der Zölle ausgegangen.

Und mittelfristig könnten Produktionsverlagerungen der Pharmaindustrie das Schweizer BIP-Wachstums belasten, heisst es weiter. Die Pharmaindustrie steuert heute rund die Hälfte der Schweizer Exporte in die USA bei.

Sinkende Gefahr für Negativzinsen

Insgesamt aber senke der Zoll-Deal das Risiko einer starken Konjunkturabkühlung in der Schweiz. Damit sinkt im Urteil der UBS auch das Risiko, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Leitzinsen in den negativen Bereich senkt. Diese werde ihre Nullzinspolitik wohl auch 2026 fortführen.

Und wenn die Anleger ihre Wette auf Negativzinsen zu reduzieren beginnen, könnte das laut der Grossbank zu einem leichten Zinsanstieg am langen Ende der Zinskurve führen. Die UBS-Ökonomen erwarten in den kommenden zwölf Monaten einen Anstieg der Renditen von 10-jährigen Bundesanleihen auf 0,5 Prozent.

Die Auswirkungen des Abkommens auf den Kurs des Schweizer Frankens seien derweil gering. Denn der Zoll-Deal ändere kaum etwas am Risikobewusstsein der Anleger oder an der Geldpolitik.