Gleich viel wie letztes JahrUBS-Chef Ermotti verdient 2025 fast 15 Millionen Franken
SDA
9.3.2026 - 06:51
UBS-Chef Sergio Ermotti streicht für das vergangene Geschäftsjahr gleich viel Salär ein wie im Vorjahr. Er kommt für 2025 auf eine Vergütung von 14,9 Millionen Franken, wie aus dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.
09.03.2026, 06:51
09.03.2026, 07:01
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
UBS-CEO Sergio Ermotti erhält für 2025 erneut eine Gesamtvergütung von 14,9 Millionen Franken.
Ermotti leitet seit April 2023 die Integration der Credit Suisse.
Die UBS steigerte 2025 ihren Gewinn um über 50 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar.
UBS-Chef Sergio Ermotti streicht 2025 ein stabiles Salär ein. Er erhält für das vergangene Geschäftsjahr wie bereits 2024 eine Vergütung von 14,9 Millionen Franken.
Dabei machen 2,8 Millionen das Fixgehalt und 12,1 Millionen den variablen Teil des Lohns aus, wie dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Die gesamte Konzernleitung der grössten Schweizer Bank erhält für 2025 insgesamt 145,3 Millionen Franken ausbezahlt nach 143,6 Millionen.
Ermotti ist derzeit an allen Fronten gefordert: operativ, strategisch und in der Öffentlichkeitsarbeit. Der Tessiner übernahm das CEO-Amt im April 2023 erneut, um die Integration der übernommenen Credit Suisse zu leiten. In Sachen Integration ist die Bank ohne grössere Zwischenfälle auf Kurs: 2025 ging zum grössten Teil die wichtige Migration der früheren CS-Kundenkonten in der Schweiz auf die UBS-Plattform über die Bühne, die bis Ende des laufenden ersten Quartals 2026 abgeschlossen sein soll.
Ausserdem befindet sich die Bank mitten in einer grossen politischen Diskussion über schärfere Eigenkapitalforderungen nach dem Untergang der Credit Suisse und deren Übernahme. Die UBS stellt sich auf den Standpunkt, dass ihr Geschäftsmodell in Frage gestellt wird, sollten die heute vom Bundesrat geplanten Massnahmen in der vorgeschlagenen Form in Kraft treten.
2025 hat die einzig verbliebene Schweizer Grossbank ihren Gewinn um über 50 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar Gewinn gesteigert, und die Aktionäre dürfen sich über eine deutlich höhere Dividende freuen.
