  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gleich viel wie letztes Jahr UBS-Chef Ermotti verdient 2025 fast 15 Millionen Franken

SDA

9.3.2026 - 06:51

UBS-CEO Sergio Ermotti durfte sich auch im Jahr 2025 über ein Millionensalär freuen.
UBS-CEO Sergio Ermotti durfte sich auch im Jahr 2025 über ein Millionensalär freuen.
sda

UBS-Chef Sergio Ermotti streicht für das vergangene Geschäftsjahr gleich viel Salär ein wie im Vorjahr. Er kommt für 2025 auf eine Vergütung von 14,9 Millionen Franken, wie aus dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.

Keystone-SDA

09.03.2026, 06:51

09.03.2026, 07:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • UBS-CEO Sergio Ermotti erhält für 2025 erneut eine Gesamtvergütung von 14,9 Millionen Franken.
  • Ermotti leitet seit April 2023 die Integration der Credit Suisse.
  • Die UBS steigerte 2025 ihren Gewinn um über 50 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar.
Mehr anzeigen

UBS-Chef Sergio Ermotti streicht 2025 ein stabiles Salär ein. Er erhält für das vergangene Geschäftsjahr wie bereits 2024 eine Vergütung von 14,9 Millionen Franken.

Dabei machen 2,8 Millionen das Fixgehalt und 12,1 Millionen den variablen Teil des Lohns aus, wie dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Die gesamte Konzernleitung der grössten Schweizer Bank erhält für 2025 insgesamt 145,3 Millionen Franken ausbezahlt nach 143,6 Millionen.

Ermotti ist derzeit an allen Fronten gefordert: operativ, strategisch und in der Öffentlichkeitsarbeit. Der Tessiner übernahm das CEO-Amt im April 2023 erneut, um die Integration der übernommenen Credit Suisse zu leiten. In Sachen Integration ist die Bank ohne grössere Zwischenfälle auf Kurs: 2025 ging zum grössten Teil die wichtige Migration der früheren CS-Kundenkonten in der Schweiz auf die UBS-Plattform über die Bühne, die bis Ende des laufenden ersten Quartals 2026 abgeschlossen sein soll.

Ausserdem befindet sich die Bank mitten in einer grossen politischen Diskussion über schärfere Eigenkapitalforderungen nach dem Untergang der Credit Suisse und deren Übernahme. Die UBS stellt sich auf den Standpunkt, dass ihr Geschäftsmodell in Frage gestellt wird, sollten die heute vom Bundesrat geplanten Massnahmen in der vorgeschlagenen Form in Kraft treten.

2025 hat die einzig verbliebene Schweizer Grossbank ihren Gewinn um über 50 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar Gewinn gesteigert, und die Aktionäre dürfen sich über eine deutlich höhere Dividende freuen.

Meistgelesen

Zwei Strategen retteten die SRG ohne Auftrag und ohne Geld
Versorgt China das Regime mit Chemikalien?
«Die SRG wurde total demaskiert», sagt Thomas Matter nach dem krachenden Nein
Steuer-Revolution beschlossen – muss ich schon ab diesem Jahr weniger zahlen?
Trump: «Ich entscheide, wann der Iran-Krieg zu Ende ist»

Videos aus dem Ressort

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22) «This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place» Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage – und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde. Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien. Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union. Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.

23.01.2026

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

20.01.2026

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Iran. Ölpreis-Schock schickt Börsen weltweit auf Talfahrt

IranÖlpreis-Schock schickt Börsen weltweit auf Talfahrt

(Finanz)dienstleistung. Europas Banken holen laut Analyse zur US-Konkurrenz auf

(Finanz)dienstleistungEuropas Banken holen laut Analyse zur US-Konkurrenz auf

Börsen-Geschehen im Überblick. SMI sackt total ab +++ Ölpreis-Schock schickt Börsen auf Talfahrt

Börsen-Geschehen im ÜberblickSMI sackt total ab +++ Ölpreis-Schock schickt Börsen auf Talfahrt